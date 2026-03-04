CCOO se movilizará el próximo miércoles en Palma para intentar "revertir" el relato de un cambio político inevitable

Archivo - El secretario general de CCOO Baleares, José Luis García, y el secretario de CCOO, Unai Sordo, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO se manifestará el próximo miércoles en Palma para reclamar una mejora de los salarios, políticas públicas de vivienda y más tiempo para la clase trabajadora, para intentar "revertir" el relato "impuesto" de que "no hay nada que hacer" ante un cambio político que "será un hecho".

El secretario general de CCOO en Baleares, José Luis García, ha anunciado esta protesta en el marco de la campaña 'De las respuestas a la acción', impulsada por la organización sindical y que supondrá un proceso de movilización interna y de proyección hacia el exterior.

Con esta iniciativa, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, visitará los diferentes territorios del Estado y el próximo 11 de marzo llegará a Palma para reunirse con los delegados sindicales en la sede de CCOO.

Posteriormente, saldrá una marcha hasta el Parlament, también habrá un encuentro con afiliados de CCOO de diversos sectores y una reunión con representantes de la sociedad civil.

García ha explicado que el proceso trata de reforzar el conjunto de la organización y "darle un giro" al estado de ánimo actual con una propuesta propia, porque ha destacado que CCOO "no es correa de transmisión de ningún partido".

"No está escrito que haya que resignarse a la situación actual, hay alternativas y CCOO no puede estar siempre en la reacción, sino que pasa a la acción para ser propositivos y cambiar la narrativa", ha destacado.

Por otra parte, el representante de CCOO en Baleares se ha referido a la situación en Oriente Próximo, ya que, a su entender, la "represión" del gobierno iraní "no puede ser la excusa" para que los gobiernos de Israel y EEUU "bombardeen" un país. García ha señalado que "no se entiende" esta violencia y ha hecho un llamamiento a la paz y la diplomacia.