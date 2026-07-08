CCOO se muestra "radicalmente en contra" del uso de la violencia para señalar negocios turísticos

Archivo - Varias personas durante una manifestación por la vivienda en Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO se ha mostrado este miércoles "radicalmente en contra" del uso de la violencia contra cosas o personas, en relación al manual de acción difundido por la plataforma Menys turisme més vida contra la turistificación.

Fuentes del sindicato, que forma parte de la plataforma, han señalado a Europa Press que, en todo caso, mantienen su apoyo a la manifestación convocada para el próximo 26 de julio.

Cabe recordar que la plataforma Menys turisme més vida ha compartido lo que ha llamado un "manual de acción contra la turistificación" en el que ofrece recomendaciones para señalar "todo lo que hay que expulsar" e incluyendo en este punto a alquileres turísticos, inmobiliarias, carteles de la federación hotelera o negocios gentrificadores.