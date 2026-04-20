CCOO pide a las patronales del comercio que aclaren su propuesta de subida salarial tras una reunión de carácter técnico

Archivo - Cartel anunciando contrataciones en un comercio del centro de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha pedido a las patronales del comercio que aclaren su propuesta de subida salarial, que en la actualidad podría oscilar entre el 8,5% y el 9%, después de una reunión de carácter puramente técnico que ha tenido lugar este lunes.

En el encuentro celebrado esta mañana para seguir negociando el convenio colectivo del comercio, según ha explicado la responsable sindical de CCOO Carmen Carmona en declaraciones a Europa Press, no se han abordado las cuestiones que generan "discrepancias" entre ambas partes.

Sí que se ha hablado acerca de aquellos artículos que o bien se deben modificar porque así lo marca la legislación o que no se tocarán porque tanto trabajadores como empresarios están de acuerdo en su redactado.

En cualquier caso, y pese a que en esta reunión técnica no se han tratado cuestiones como la subida salarial o la reducción de jornada, Carmona ha reclamado a las patronales que en la próxima reunión, prevista para el 6 de mayo, vengan con planteamientos más claros.

En concreto por lo que respecta al incremento retributivo, que los empresarios sitúan en la actualidad entre el 8,5% y el 9% --aunque la sindicalista no ha descartado que la cifra pudiera alcanzar las dos cifras-- y CCOO y USO, en el 21% en tres años. UGT, por su parte, reclama una subida del 17%.

"Nosotros ya hace un mes que presentamos nuestra propuesta", ha recriminado Carmona, quien ha confiado en el que en la próxima reunión las partes puedan avanzar en cuestiones de mayor calado.