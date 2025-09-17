CCOO propone aumentar el ITS como medida contra la masificación turística

Archivo - Varios turistas en una calle de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO Baleares ha propuesto este miércoles aumentar el impuesto de turismo sostenible (ITS) en la comunidad ante los datos de la encuesta de opinión de los residentes sobre el turismo de Baleares 2024, donde se recoge que más del 75% de los ciudadanos de las Islas responsabiliza al turismo del aumento del coste de la vivienda.

El sindicato ha explicado en un comunicado que ha enviado sus 52 propuestas, entre las que se incluyen, además de la subida del ITS, la moratoria de plazas y el control de llegada de turistas. Según CCOO, es necesario trabajar en la sostenibilidad ambiental, sobre todo en ámbitos como la circulación y la reducción de emisiones y, además, conocer los límites sostenibles de los recursos de la isla.

Según ha explicado la organización sindical, todas estas medidas buscan transformar el sector turístico de Baleares. Además, añaden que pretenden acompañar estas políticas con mejoras en el modelo laboral y de vivienda, con el fin de reducir los problemas de acceso a la vivienda.