CCOO reclama al IbSalut medidas para prevenir las agresiones a los sanitarios y reforzar la seguridad

Archivo - Hospital en Ibiza. - CAIB - Archivo

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad de CCOO ha pedido al IbSalut que adopte "medidas urgentes" ante el aumento de las agresiones a profesionales sanitarios, como pudieran ser actuaciones preventivas o reforzar la seguridad en centros de salud u hospitales.

La organización sindical ha expresado su "profunda preocupación" ante el incremento de las agresiones que habrían sufrido los profesionales de la sanidad en los últimos meses, ya que han considerado que es una situación "inadmisible que no puede normalizarse ni tolerarse bajo ningún concepto".

En una nota de prensa, CCOO ha manifestado su "firme condena" ante cualquier tipo de agresión, ya sea física, verbal o psicológica, dirigida contra los profesionales sanitarios y no sanitarios que desempeñan su labor en los centros de salud y hospitales de nuestra comunidad. "No se puede consentir ni una agresión más", han reivindicado.

Por este motivo, han instado al Ibsalut que garantice la protección de todos los trabajadores que cada día prestan un servicio esencial a la ciudadanía.

Al mismo tiempo, desde la Federación de Sanidad de CCOO han hecho un llamamiento a la "tranquilidad, la responsabilidad y el civismo de la población".

"El sindicato es consciente de que la saturación del sistema sanitario y las esperas pueden generar malestar pero perder los modales y recurrir a la violencia o a las amenazas nunca es la solución", han subrayado.

En ese sentido, han puntualizado que los profesionales sanitarios y no sanitarios trabajan cada día con "compromiso, profesionalidad y vocación de servicio" para atender y ayudar a los usuarios en "las mejores condiciones posibles".

No obstante, han advertido que ellos "no son responsables" de las "deficiencias estructurales" del sistema sanitario y, en ningún caso, deben convertirse en "el objetivo de la frustración de los ciudadanos".

CCOO ha hecho un llamamiento al "respeto mutuo, la serenidad y el diálogo" como únicas vías para resolver los conflictos, porque una sanidad pública de calidad "solo puede construirse desde el reconocimiento y la protección de quienes la hacen posible cada día".

Igualmente, han reiterado su compromiso con la defensa de los derechos, la seguridad y la dignidad de todos los profesionales de la sanidad, y han apuntado que exigirán "las actuaciones necesarias para erradicar cualquier forma de violencia en el ámbito sanitario".