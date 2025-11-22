CCOO respalda el rechazo del Congreso a eliminar el uso del tacógrafo en Baleares y Canarias

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sector Estatal de Carretera y Logística de CCOO ha respaldado el rechazo del Congreso de los Diputados a enmendar la Ley de movilidad sostenible para eliminar el uso del tacógrafo en Baleares y Canarias.

En un comunicado este sábado, el sindicato ha considerado que la supresión o limitación del uso obligatorio del tacógrafo supondría "una mayor probabilidad de incumplimientos legales, accidentes y siniestros" así como "una garantía para la impunidad frente al abuso en las condiciones laborales de los conductores".

A su criterio, la exención a las islas menores de 250 kilómetros cuadrados de llevar tacógrafo "ya empeora sustancialmente" las condiciones de trabajo.

Según han subrayado, el tacógrafo en los vehículos cumple varias funciones, desde el control de la jornada laboral, pasando por ser la herramienta de que disponen las autoridades para el control de las normas de tráfico, prueba en caso de siniestros y prueba judicial en caso de accidentes.

Esta normativa pretende evitar que las jornadas de trabajo sean agotadoras, fijando límites máximos a las horas de conducción, así como fijando horas mínimas de descanso, han expuesto.

Por ello, desde CCOO han considerado necesario mantener las normas sobre tacógrafos digitales en las Islas Canarias y Baleares, así como derogar el real decreto que permite excepciones.

El objetivo, han concluido, es que las personas trabajadoras del sector del transporte por carretera de Canarias y Baleares puedan tener un tiempo de descanso mínimo entre jornadas, descanso semanales y derecho a descanso en camarote en los traslados en ferry igual que el resto de los conductores y conductoras de la Unión Europea.