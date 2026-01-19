CCOO y UGT rechazan el reglamento europeo de control pesquero: "Es un ataque directo a la flota de bajura y costera"

Archivo - Caña de pescar colocada sobre una embarcación. - IEO - Archivo

PALMA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han rechazado el nuevo reglamento europeo de control pesquero, aplicado desde el 10 de enero, que consideran un "ataque directo" a la flota de bajura y costera.

Según ambos sindicatos, la normativa actual "antepone la burocracia administrativa a la seguridad de la vida humana en el mar y la carga administrativa obliga a los marineros a quitar tiempo de su descanso y de la vigilancia náutica para rellenar papeles".

Además, han expuesto en un comunicado, el reglamento "incumple" los tiempos de descanso fijados por la ley española, la normativa europea y el Convenio 188 de la OIT.

El responsable territorial del sector del Mar de CCOO en Baleares, Nacho Espada, y los responsables nacionales de pesca del sindicato han señalado que una norma administrativa "no puede estar por encima de la seguridad de los trabajadores".

A su criterio, existen unos problemas técnicos con una "burocracia imposible" ya que se exige registrar cada kilo desde el primer lance. Esto genera, han lamentado, "un riesgo desproporcionado" de sanciones por "simples discrepancias" de pesaje en especies de poco valor comercial.

Otra de las cuestiones del reglamento que han rechazado es la obligación de avisar de la llegada a puerto con dos horas y media de antelación. Según CCOO, esto es "irreal" para la flota de menos escala que trabaja cerca de la costa y depende del tiempo y el estado del mar, especialmente en la flota pesquera de Baleares.

Los sindicatos han exigido participar formalmente en la reunión entre la Secretaría General y el sector. Así, piden que se alcancen puntos de consenso para mantener el umbral de 50 kg para el Diario de Pesca Electrónico, flexibilidad horaria en las notificaciones, adaptada a la realidad de cada barco y su distancia a la costa, y prioridad absoluta a la seguridad.

"Desde CCOO no se permitirá que una interpretación rígida de la norma ponga en peligro la integridad física de los profesionales y la supervivencia de miles de familias", ha sostenido Espada.

El sindicato en las Islas se ha adherido este lunes a la convocatoria de concentración de las cofradías de pescadores, trasladando su apoyo.