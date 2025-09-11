Los CEIP Sa Marina y Son Verí de Llucmajor comienzan el curso escolar con equipamientos para ofrecer servicio de comedor

Archivo - El comedor escolar de un centro de Mallorca. - CAIB - Archivo

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los centros de educación infantil y primaria (CEIP) Sa Marina y Son Verí de Llucmajor han comenzado el curso escolar con equipamientos que les permiten ofrecer servicio de comedor escolar.

El coste de adecuación de las instalaciones para hacerlo posible, entre ambos centros, ha ascendido a 270.488 euros, ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

En el caso del CEIP Sa Marina, el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) ha llevado a cabo una intervención que ha consistido en la instalación de una nueva cocina adaptada a la normativa vigente y a las necesidades actuales del centro.

El proyecto ha incluido una nueva zona de cocción con isla central, campana de extracción de humos, sistema de extinción automático, mesa caliente y nuevo mobiliario.

También una cámara frigorífica climatizada y equipada con armario refrigerado y mesa fría, una zona de lavado con lavavajillas industrial, fregadero y pasaplatos, un pequeño almacén con sistema de climatización y una caseta para el almacenamiento de envases de GLP. El coste de la actuación ha sido de 231.547 euros.

En cuanto al CEIP Son Verí, se ha adecuado el espacio para ofrecer el servicio de comidas preparadas, transformando el antiguo almacén en una zona de recepción y distribución de alimentos con todas las condiciones higiénicas requeridas.

Las actuaciones han incluido la adecuación del espacio de cocina y comedor, la mejora de la rampa de acceso con la colocación de una barandilla de seguridad, la renovación de las instalaciones eléctrica, de fontanería, saneamiento, ventilación, contra incendios y señalización, la adecuación del baño para niños y niñas y la dotación del equipamiento necesario para el servicio de catering.

Este último incluye lavavajillas industrial, fregadero, lavamanos, carros de refrigeración y calor, mesa de trabajo, congelador para muestras, exterminador de insectos y mobiliario para la gestión de residuos.

También se ha instalado una caseta prefabricada para almacén de material deportivo y se ha adaptado el espacio exterior para su ubicación. El coste de la actuación ha sido de 38.901 euros.