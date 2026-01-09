Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La celebración del 'Sus' de Sant Sebastià y del Día de la Peste provocarán afectaciones al tráfico este sábado en Palma.

Según ha avanzado el Ayuntamiento de Palma a los medios, con motivo de la celebración del 'Sus' de Sant Sebastià, este sábado, 10 de enero, se producirán afectaciones al tráfico en la plaza de Cort, desde las 10.00 hasta las 14.30 horas, que afectarán a la calle Conqueridor, en dirección a la plaza de Cort, y a la calle de la Cadena.

Además, desde el consistorio palmesano han añadido que estas afectaciones al tráfico en la zona de la plaza de Cort también se llevarán a cabo de las 13.00 a las 22.00 horas, con motivo de la celebración del Día de la Peste.