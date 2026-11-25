Un centenar de centros educativos sobresalen por su participación en el Programa de Centros Ecoambientales. - CAIB

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y la Conselleria de Educación y Universidades han reconocido este miércoles a un total de 101 centros educativos de Mallorca por su participación en la 22ª edición del Programa de Centros Ecoambientales, correspondiente al curso escolar 2025-2026.

De estos, 31 han recibido el galardón de Centro Ecoambiental y otros 70 han sido distinguidos con el certificado de participación, en reconocimiento a su labor y su compromiso con la educación ambiental y la sostenibilidad, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

El acto de entrega de los galardones y certificados, que ha tenido lugar en el Espai Francesc Quetglas de Palma, ha contado con la participación del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres; la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, y el director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, Sebastià Pujol.

Durante el acto, el conseller Joan Simonet ha destacado la importancia de fomentar la educación ambiental desde las primeras etapas educativas. "Es fundamental que los niños y los jóvenes conozcan el patrimonio natural de nuestras islas, entiendan la importancia de conservarlo e incorporen hábitos respetuosos con el medio natural en su día a día", ha indicado.

Simonet ha reconocido y agradecido la labor de los equipos docentes y del alumnado que, mediante este programa, contribuyen a que la sostenibilidad ambiental sea una parte esencial de la educación.

Durante el curso escolar 2025-2026, un total de 159 centros educativos de las Islas han participado en el Programa de Centros Ecoambientales, de los cuales 101 son de Mallorca, 34 de Eivissa, 21 de Menorca y tres de Formentera.

En el conjunto del archipiélago, 48 centros han recibido el galardón de Centro Ecoambiental y 111 han sido reconocidos con el certificado de participación. Estos datos reflejan el incremento progresivo del número de centros educativos que se incorporan al programa.

Con el acto que se ha llevado a cabo este miércoles en Palma se completa la entrega de los reconocimientos correspondientes a esta edición, tras los actos que han tenido lugar recientemente en Eivissa y Menorca.

El Programa de Centros Ecoambientales tiene como objetivo impulsar la educación ambiental en el día a día de los centros educativos del archipiélago y fomentar la implicación de toda la comunidad educativa en la protección del medio ambiente.

En este sentido, la iniciativa ofrece apoyo a los centros para diseñar planes de trabajo relacionados con el medio natural y la sostenibilidad, e integrarlos en sus currículos educativos.

A principios de curso, los centros participantes presentan su proyecto ambiental, que se concreta en un plan de acción con las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos que se han propuesto trabajar.

El galardón de Centro Ecoambiental es el reconocimiento público que otorga la Administración a los centros educativos que han alcanzado los objetivos de su proyecto ambiental a lo largo de dos cursos escolares consecutivos.

Por su parte, los centros a los que no corresponde recibir el galardón obtienen un certificado de participación en reconocimiento a su compromiso con la sostenibilidad a lo largo del curso escolar.