Un centenar de jóvenes participan en la feria de empleo Job Talent Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de jóvenes han participado este viernes en la feria de empleo Job Talent Mallorca 2026, pensada para que puedan descubrir nuevas oportunidades e impulsar su futuro profesional.

El evento, organizado por el Consell de Mallorca y el SOIB, también pretende facilitar la búsqueda de talento, la empleabilidad de las personas demandantes de empleo y, en especial, el colectivo del personal contratado por la entidad en el marco de los programas de políticas activas de empleo del SOIB.

El Consell de Mallorca, según ha informado en un comunicado, ha presentado los proyectos del Plan de Acción del Plan Estratégico de Empleo Local, desarrollados por el equipo de Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AODL), que promueven iniciativas que contribuyen a crear empleo, dan apoyo al emprendimiento y al desarrollo local.

El presidente insular, Llorenç Galmés, ha considerado que esta iniciativa "representa una oportunidad para dar voz a los jóvenes y poner en valor el talento que tenemos en Mallorca". "Queremos que sirva para abrir puertas, compartir inquietudes y descubrir nuevas posibilidades profesionales, favoreciendo a la vez que los jóvenes puedan desarrollar su futuro sin tener que marcharse", ha dicho