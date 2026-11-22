Un centenar de personas asisten a dos conciertos en el salón de plenos del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas han asistido a dos conciertos, uno de la Coral Sor Francinaina y otro de la soprano Raquel Llera y el pianista Daniel Mulet, celebrados en el salón de plenos del Consell de Mallorca.

Las actuaciones, enmarcadas en el ciclo 'Concerts a Palau', tuvieron lugar el viernes y el sábado, respectivamente, según ha informado la institución insular en un comunicado.

La Coral Sor Francinaina presentó una propuesta musical que combinó diferentes estilos y periodos. La formación, creada el año 1987 en Sencelles, ofreció un programa de polifonía vocal con obras de carácter sacro y profano, que incluyó piezas de varias épocas y una presencia destacada del repertorio tradicional mallorquín.

La segunda actuación fue a cargo de Raquel Llera y Daniel Mulet, que ofrecieron un recorrido por diferentes géneros y estilos musicales. El programa incluyó desde arias de ópera y zarzuela hasta piezas de lied, canción catalana y música romántica.

La segunda edición de los 'Concerts a Palau' cerrará el domingo 13 de diciembre con la actuación de The T-Makers. La banda de Algaida, integrada por Pazzis Veiret (voz y bajo), Xesc Carbonell (guitarra y voz), Moncho Martín (guitarra y voz) y Mats Lindholm (batería), presentará su tercer disco, 'Inner Planet', con una propuesta de rock con influencias de los años 50 y 60.