Un centenar de personas asisten a la mesa redonda 'Las mujeres en deportes masculinizados'

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas ha acudido este miércoles a la mesa redonda 'Las mujeres en deportes masculinizados', enmarcada en los actos organizados Govern con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Según ha informdo en un comunicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, la mesa redonda, organizada por el Instituto Balear de la Dona (IBDona) en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (Cesag) ha incluido a varias mujeres destacables del mundo del deporte balear.

Durante la conversación, las participantes han destacado la importancia de los referentes femeninos dentro del ámbito deportivo, así como la persistencia de barreras estructurales y culturales en el deporte.

También han subrayado el papel transformador de la gestión, la educación y las instituciones, y la responsabilidad de los futuros profesionales para construir espacios deportivos más equitativos.

En la mesa, que ha sido moderada por la técnica del Servicio de Gestiones de Proyectos del IBDona, Maria de Mar Gomila, han participado la delegada del RCD Mallorca, Anabel Soto, la motociclista Pakita Ruiz, la pescadora submarina Malen Sart, la jugadora de rugby Marta Lliteras y la presidenta del Colegio de Educadores y Educadoras Físicas de Baleares, Carmina Vera.

Este evento forma parte de una serie de actividades organizadas desde el IBDona relacionadas con las mujeres y el deporte con motivo del 8M, como la Jornada profesional 'Mujeres, actividad física y deportiva' que tuvo lugar el pasado viernes y en la que también participaron un centenar de personas.

Además, han anunciado que durante marzo se dará a conocer el concurso de fotografía 'Mujer y Deporte', que contará con un total de 6.000 euros en premios, y el reportaje documental 'Entrenant en igualtat', protagonizado por jóvenes deportistas de alto rendimiento del Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares (Cteib).