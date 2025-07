Centenares de personas se manifiestan en Palma para reclamar el final de las calesas de caballos

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación convocada por Progreso en Verde y Satya Animal ha recorrido este sábado las calles de Palma para solicitar al Consistorio de la ciudad que ponga fin al servicio de las galeras de caballos.

De acuerdo con los convocantes, unas 200 personas han participado en la marcha en la que también se ha señalado la "nefasta gestión" del PP en el Ayuntamiento de Palma al "no tramitar" las denuncias interpuestas por Progreso en Verde ante la Policía Local, por las "graves infracciones" de los conductores de las galeras, según ha explicado la formación animalista en una nota de prensa.

La concentración, ha transcurrido sin ningún tipo de incidentes y ha tratado de servir para poner de manifiesto el "rechazo que siente la ciudadanía con la explotación de los caballos".

Con lemas como "Mallorca no quiere calesas de caballos" o "Basta ya de maltrato animal", "Calesero tira tú del carro", entre otros, los participantes han recorrido las calles del centro de Palma, desde la plaza de la Porta de Santa Catalina hasta Cort.

El presidente de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, ha apuntado que "la paciencia de la ciudadanía" con los "incumplimientos" de los acuerdos firmados en Cort, estaría "llegando al límite".

"El pasado mes de marzo se aprobó por unanimidad iniciar la supresión del servicio de galeras y el PP no tiene ninguna intención de cumplir dicho acuerdo. Prefiere llevar a la ruina a los caleseros antes que sentarse a estudiar las alternativas presentadas", ha explicado.

En ese sentido, ha manifestado que tienen conocimiento de que hay conductores de galeras que "quieren calesas eléctricas", mientras que otros quieren "la indemnización económica" pero ha resaltado que "hay otros que ya no deberían tener la licencia por acumulación de faltas graves y muy graves de ordenanzas y leyes".

"Lo más grave de la situación es que el PP tampoco cumple ni hace cumplir las normativas y leyes sobre protección animal. En cualquier otra ciudad de Europa, todo esto, habría tenido ya consecuencias muy graves", ha criticado.

Sin embargo, Amengual ha alegado que Progreso en Verde no va a parar de luchar, ni de de denunciar, "caiga quien caiga" y no va a parar de salir a la calle "a gritar bien alto que no se quiere más explotación animal".