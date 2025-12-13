El CentreBit Ibiza acoge una jornada sobre soluciones de robótica profesional y automatización de procesos

sábado, 13 diciembre 2025
IBIZA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El CentreBit Ibiza acogió el pasado jueves la jornada Soluciones de robótica profesional y automatización de procesos, organizada por la Dirección General de Innovación y Transformación Digital, la Fundación Bit, la empresa Ibosim Robotics, y el Consell de Ibiza.

En una nota de prensa, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha informado que esta actividad, celebrada en dos turnos --mañana y tarde-- para facilitar la participación, ofreció charlas y píldoras formativas centradas en la robótica profesional, automatización y aplicaciones reales en procesos productivos y de servicio, todas impartidas por el ingeniero especializado en automatización y fundador de Ibosim Robotics, Toni Guasch.

Durante la jornada se abordaron temas como el estado actual de la robótica y tecnologías asociadas, soluciones específicas para sectores como la hostelería y la industria, así como casos prácticos de robótica logística, limpieza y robótica colaborativa con ejemplos de aplicaciones técnicas modernas.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de ver demostraciones en directo de robots en diferentes tipos de entornos y de interactuar con tecnologías que tienen un impacto directo en la eficiencia empresarial y la automatización de procesos repetitivos o físicamente exigentes.

La jornada sirvió como punto de encuentro para profesionales y empresarios interesados en explorar soluciones innovadoras que permitan optimizar procesos y aumentar la competitividad de sus negocios, así como para fomentar el debate sobre el futuro de la robótica aplicada a los sectores productivos y de servicios.

Con acontecimientos como este, el CentreBit Ibiza se consolida como el principal 'hub' de innovación en la isla, un espacio donde la tecnología y la transformación digital se convierten en motores de crecimiento para los diferentes sectores como el turístico y para la economía de las Islas. Esta jornada ha sido una demostración del potencial de la robótica para ser un catalizador del cambio en un sector clave para Baleares.

