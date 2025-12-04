El CentreBit Ibiza acogerá una jornada para acercar las nuevas tecnologías robóticas a las empresas de la isla

Archivo - Imagen de archivo de una jornada de robótica celebrada en Palma - CAIB - Archivo

El CentreBit Ibiza acogerá el próximo 11 de diciembre la jornada 'Soluciones de robótica profesional y automatización de procesos' orientada al sector Horeca, industria y servicios, organizada por la Fundación Bit y la empresa Ibosim Robotics.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, para facilitar la participación, la jornada se llevará a cabo en dos turnos y las inscripciones (gratuitas hasta completar el aforo) se formalizarán por orden de entrada.

La sesión formativa correrá a cargo de Toni Guasch, ingeniero técnico industrial especializado en automatización y robótica, máster ejecutivo en administración, gestión y dirección de empresas, gerente de Distribuciones Guasch y fundador de Ibosim Robotics.

Durante la jornada se expondrá el estado actual de la robótica y de las tecnologías asociadas, así como las principales líneas de innovación aplicables a los sectores horeca, industrial y de servicios.

También se presentarán ejemplos de soluciones específicas de robótica de servicios, aplicaciones de robótica logística vinculada al movimiento de materiales y a tareas Horeca e industriales, soluciones de robótica de limpieza para hoteles, restaurantes y grandes superficies, y casos prácticos de robótica colaborativa con brazos articulados de seis ejes orientados tanto a procesos industriales como nuevas funcionalidades dentro del sector Horeca como la preparación de comidas, la elaboración de bebidas o el paletizado automático.

Además de la parte formativa, el evento incluirá una exhibición de diferentes tipologías de robots. Entre los equipos presentes habrá robots de logística para el transporte de tejidos y materiales de economato, robots multiservicio orientados a la atención y asistencia al cliente, soluciones de robótica colaborativa de Universal Robots y otros robots destinados a tareas de limpieza, educación o I+D.

Esta iniciativa, impulsada por la Dirección General de Innovación y Transformación Digital, la Fundación Bit e Ibosim Robotics, tiene como objetivo acercar las nuevas tecnologías robóticas a las empresas de Ibiza y fomentar la transformación digital de los sectores económicos de la isla.