El centro 'all in one' Ibiza de CaixaBank organiza un metaverso navideño y otras actividades con niños durante Navidad

Niños de Ibiza entregan sus cartas a Papá Noel en el centro 'all in one' de CaixaBank en la isla. - CAIXABANK

IBIZA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro 'all in one' Ibiza de CaixaBank ha organizado una serie de actividades con lo más pequeños para celebrar con ellos las fiestas de Navidad, entre las que se encuentran la entrega de cartas a Papá Noel o el acercamiento al Metaverso.

Según ha informado este viernes la entidad en un comunicado, en el marco del primer aniversario de su apertura, cerca de 150 niños de la isla tuvieron la oportunidad de entregar sus cartas, mientras que los menores que acudan el 29 de diciembre al centro podrán disfrutar de una experiencia de realidad virtual y adentrarse en un universo navideño con diferentes actividades.

A través de esta experiencia, que también se celebrará en las 'all in one' de Valencia, Barcelona, Madrid y Burgos, los niños descubrirán qué es el Metaverso de una manera divertida y didáctica.

La experiencia consistirá en un recorrido en el que los participantes podrán interactuar con elementos navideños virtuales, además de lanzar bolas de nieve, saltar obstáculos y encontrar objetos, hasta llegar a una última fase consistente en dejar un regalo virtual al pie del llamado 'El Árbol de los Sueños', en homenaje a la iniciativa del mismo nombre que CaixaBank impulsa cada año para que niños en situación de vulnerabilidad también tengan su regalo de Navidad.

La creación de un metaverso navideño se enmarca en toda la programación de experiencias que durante esta Navidad se ofrecerán a los clientes de la entidad en los cinco centros 'all in one'.

Entre las diferentes actividades previstas, el martes 3 de enero, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 18.00 horas, un paje real estará en cada uno de los centros 'all in one' recogiendo las cartas dirigidas a los Reyes Magos.

Asimismo, la entidad llevará a cabo un 'CaixaBank Talks' con los Reyes Magos el 4 de enero a las 17.30 horas, que se celebrará de manera presencial en Madrid y que se retransmitirá en streaming para todos los clientes y empleados de CaixaBank.