El centro deportivo s'Aigua Dolça abre la piscina e inicia las primeras actividades dirigidas

El centro deportivo s'Aigua Dolça inicia las primeras actividades dirigidas - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro deportivo municipal s'Aigua Dolça ha abierto sus puertas este jueves con la puesta en funcionamiento de la piscina y el inicio de las primeras actividades deportivas y de promoción de la salud.

En esta primera fase de apertura, la piscina estará disponible para el uso libre de lunes a viernes, de 16.30 a 21.30 horas, tanto para las personas abonadas como para quienes adquieran una entrada puntual.

El Ayuntamiento ha explicado en un comunicado que las actividades de este jueves han incluido una sesión del programa municipal 'Activa't', vinculado al centro de salud de Santa Catalina, que tiene como objetivo promover el envejecimiento saludable a través de la actividad física. Las sesiones se desarrollarán los lunes, martes y jueves, de 10.30 a 11.30 horas.

Asimismo, esta tarde se ha celebrado una jornada del programa 'Nordic Walking Esport', que tiene como objetivo promover la actividad física regular, fomentar hábitos de vida saludables y acercar la práctica deportiva a los barrios.

La actividad tiene su punto de salida en s'Aigua Dolça y está abierta a personas de diferentes niveles. Las sesiones son gratuitas y combinan una explicación técnica sobre el uso adecuado de los bastones, ejercicios de calentamiento y adaptación del paso, un recorrido accesible y estiramientos finales.

La próxima jornada de 'Nordic Walking Esport' tendrá lugar el 23 de octubre a las 18.00 horas. El programa continuará durante los meses de noviembre y diciembre, con seis jornadas adicionales previstas.

Por su parte, el programa 'B@les' se incorporará a la oferta deportiva de s'Aigua Dolça a partir del próximo 3 de noviembre. Esta iniciativa está destinada a reducir el sedentarismo y fomentar hábitos de vida saludables entre la población adulta mediante la práctica de ejercicio físico supervisado.

APERTURA EN TRES FASES

La puesta en funcionamiento del centro se ha organizado en tres fases, con el objetivo de adaptar progresivamente la oferta de actividades a las necesidades de la población y a la demanda de los usuarios.

Antes de la apertura, se realizaron encuestas entre futuros usuarios para conocer sus intereses, hábitos y preferencias en materia de actividad física. La información obtenida permitirá ajustar progresivamente la programación e incorporar nuevos servicios.

En la segunda fase, el centro ampliará su horario de funcionamiento e incorporará cursos de natación dirigidos a personas mayores de 15 años. También se pondrá en marcha el Programa de Actividades Dirigidas (PAD), que ampliará la oferta que actualmente se desarrolla en las instalaciones de Son Hugo, Son Moix, Germans Escalas y S'Estel.

La tercera fase completará la puesta en funcionamiento del centro con la apertura de las dos salas de gimnasio, destinadas exclusivamente a las personas abonadas. Estos espacios ampliarán las posibilidades de práctica de ejercicio físico y permitirán diversificar la oferta deportiva de la instalación.

El centro deportivo cuenta con una piscina de aprendizaje de 3,30 por 11 metros, con una profundidad de 80 centímetros, y una piscina de 25 por 11 metros, con seis calles y una profundidad de 1,40 metros. El área acuática se completa con un solárium de 182 metros cuadrados.

Además, la instalación cuenta con diez vestuarios de diferentes tipologías, ya sean colectivos, individuales, individuales mixtos y uno individual adaptado.

En cuanto a los espacios deportivos, el centro dispone de dos salas de gimnasio para personas abonadas, tres salas destinadas al PAD y un aula polivalente, "que permitirán acoger una amplia variedad de actividades deportivas y sociales".