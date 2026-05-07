El centro de equipamientos de los cines Metropolitan se podrá adaptar a las futuras necesidades de Pere Garau

Render del futuro centro de equipamientos que se levantará en los antiguos cines Metropolitan de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El centro de equipamientos municipales que se levantará en los antiguos cines Metropolitan tendrá espacios que se podrán adaptar a las futuras necesidades de Pere Garau, el barrio más poblado de Palma y uno de los más culturalmente diversos.

Es una de las principales cuestiones que los arquitectos que desarrollarán el proyecto, Joan Fortuny y Martí Sanz, han destacado durante la presentación que ha tenido lugar este jueves en el interior del propio inmueble.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, quienes han estado acompañados por decenas de vecinos y representantes de entidades ciudadanas.

El futuro centro de equipamientos contará con "servicios esenciales" como una comisaría de la Policía Local de Palma, una unidad básica de salud (UBS), una 'escoleta', una oficina de atención a la ciudadanía (OAC), un centro de día, una biblioteca, un 'casal del barri' y un centro de personas mayores, además de salas polivalentes y un aparcamiento subterráneo.

Fortuny ha considerado que el plan de usos planteado por el Ayuntamiento de Palma es "brutalmente completo", pero que generaba algunas complejidades arquitectónicas.

"La clave ha sido entender, reinterpretar y ordenar el programa, porque hay usos muy estáticos y otros más versátiles. Algunos, además, tienen que estar sí o sí a pie de calle", ha subrayado.

Habrá cinco servicios que tendrán un acceso directo desde la vía pública, como son la comisaría, la UBS, la 'escoleta', la OAC y el centro de día.

Para posibilitar esta cuestión, algo complejo debido a que el inmueble destaca por su altura y por tener una sola fachada, el proyecto contempla la creación de un pasadizo interior que conectará las dos calles y que permitirá el acceso.

"Hemos generado una pequeña plaza en la calle, pero dentro del edificio, a través de la cual se podrá acceder a todos los lugares. A partir de ahí crecerá en altura", ha subrayado el arquitecto.

Las plantas elevadas, ha explicado, tendrán "más versatilidad y diferencia de usos, que serán transformables si cambian las necesidades del barrio".

Esto, ha considerado, es especialmente importante en una zona como Pere Garau, en la que viven unas 30.000 personas en como más de 60 hectáreas de superficie, una densidad por encima de los "límites recomendables" teniendo en cuenta la oferta de equipamientos públicos y zonas verdes.

A ello, ha puntualizado, se le suma el hecho de que cuatro de cada diez residentes son extranjeros y proceden de una decena de países diferentes, "lo que da mucha riqueza pero ante lo que hay una falta de lugares de cohesión".

Esta última cuestión ha sido uno de los puntos que ha destacado el alcalde, quien ha considerado que el futuro centro de equipamientos se convertirá en "el corazón del barrio".

"Será un antes y un después para Pere Garau. No se trata solo de recuperar un edificio abandonado, sino de activar un espacio de vida y de interacción", ha defendido.