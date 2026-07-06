El centro de Formación Profesional de Ciutadella entrará en funcionamiento en septiembre. - CAIB

MENORCA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha subrayado este lunes que el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Ciutadella podrá entrar en funcionamiento en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso 2026-2027.

En esta línea, ha señalado que la Conselleria está pendiente de la recepción de las obras para poder iniciar el traslado de material desde el instituto Maria Àngels Cardona, así como la dotación del mobiliario y el equipamiento necesarios para la puesta en marcha del nuevo equipamiento. Está previsto que estas tareas se lleven a cabo durante el mes de agosto.

De este modo, Vera ha destacado que Menorca dispondrá el próximo curso de un nuevo centro integrado de formación profesional ubicado en el edificio de la antigua estación marítima de Ciutadella, que impartirá ciclos formativos de grado medio y superior de la familia profesional de Hotelería y Turismo y ha supuesto una inversión de 3,8 millones de euros.

"Este nuevo equipamiento contribuirá a ampliar la oferta formativa de la isla, que hasta ahora solo contaba con un centro integrado de formación profesional, situado en Maó", ha manifestado antes de añadir que "se convertirá en un referente para estudiantes y empresas, favoreciendo la cualificación profesional y la inserción laboral en sectores estratégicos para la economía menorquina".

El conseller, junto con el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, y la directora territorial de Educación en Menorca, Alexandra Marquès, han visitado también este lunes las obras de rehabilitación del polideportivo Sant Joan del instituto Maria Àngels Cardona.

La actuación incluye la construcción de una nueva cubierta y la redistribución y reforma integral de los espacios interiores, después de que una fuerte tormenta, en el año 2022, arrancara la cubierta del edificio y provocara importantes inundaciones en el interior. La inversión destinada a esta rehabilitación asciende a 2.152.819 euros. Durante la jornada, Vera también se ha reunido con el equipo directivo del colegio Joan Benejam.

Posteriormente, la comitiva se ha desplazado a Es Mercadal para conocer la evolución de las obras del nuevo colegio Sa Fontassa, un proyecto que cuenta con una inversión de 8,3 millones de euros y que dará lugar a un centro educativo de 3.636 metros cuadrados con capacidad para 450 alumnos.

El nuevo colegio de Es Mercadal será un centro de dos líneas, con seis aulas de educación infantil y doce de educación primaria, además de un aula Ueeco.

Esta nueva infraestructura permitirá dar respuesta a las necesidades de escolarización del municipio y aliviar la falta de espacio que ha sufrido durante los últimos años el colegio Mare de Déu del Toro, que actualmente solo dispone de una línea educativa.