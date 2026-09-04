El centro de FP pone en marcha este mes 45 formaciones para el profesorado de Baleares

Cartel de un curso de FP - CAIB

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Formación, Innovación y Desarrollo de Formación Profesional de Baleares (CFINFP-IB) pone en marcha este mes de septiembre un total de 45 actividades formativas dirigidas al profesorado de formación profesional de la comunidad.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Educación y Universidades, esta oferta se irá ampliando a lo largo del curso 2026-2027 con nuevas propuestas para dar respuesta a las necesidades del profesorado y a los nuevos retos que plantea la FP.

Las actividades, que se iniciarán a lo largo de este mes, están dirigidas al profesorado de FP de centros de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera y tienen una duración de entre ocho y 30 horas. La programación combina acciones de actualización técnica vinculadas a los diferentes sectores profesionales con formación en metodologías innovadoras, digitalización, inteligencia artificial, atención a la diversidad y nuevos enfoques pedagógicos.

Las formaciones se imparten en diferentes modalidades -presencial, por videoconferencia y a distancia, a través de la plataforma Moodle-, así como en formatos mixtos que combinan dos o más de estas opciones.

La oferta abarca prácticamente todas las familias profesionales presentes en los centros de Baleares que imparten formación profesional y permite profundizar en metodologías, conocimientos y herramientas especialmente relevantes en el actual contexto de transformación de estas enseñanzas. Al mismo tiempo, pretende facilitar su aplicación en las aulas y en los diferentes entornos de aprendizaje.

Esta diversidad de propuestas permite ofrecer contenidos específicos adaptados a las necesidades de cada ámbito profesional, al tiempo que contribuye a la actualización permanente de los conocimientos técnicos, pedagógicos y digitales del profesorado.

La directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas, ha destacado la importancia de mantener una oferta de formación permanente "amplia, diversa y adaptada a las necesidades reales del profesorado y de los sectores productivos". Asimismo, ha subrayado que "se ha incrementado el presupuesto destinado a la formación del profesorado de FP, ya que la calidad de estas enseñanzas depende, en gran medida, de disponer de profesionales preparados para dar respuesta a los nuevos retos y a las necesidades de un mercado laboral en continua evolución".

Durante el curso pasado, el CFINFP-IB llevó a cabo un total de 137 actividades formativas, en las que participaron 2.333 docentes de FP de las Islas. Estas actividades formativas están cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y por el Fondo Social Europeo Plus.