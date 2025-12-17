El Centro Libertas recibió casi una demanda al día y atendió a 293 mujeres víctimas de violencia sexual en un año

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, en la rueda de prensa de balance del Centro Libertas - EUROPA PRESS

PALMA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Libertas para víctimas de violencia sexual en Mallorca ha recibido casi una demanda por día durante 2025 y ha atendido a un total de 293 mujeres en un año.

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, ha hecho balance en una rueda de prensa este miércoles del primer año de funcionamiento del centro, puesto en marcha en diciembre de 2024.

En concreto, el Centro Libertas ha recibido de media 28 demandas de intervención al mes, una cifra que se ha mantenido regular durante todo el año. Esta estabilidad, ha apuntado Fuster, demuestra que no hay picos estacionales destacables y que la violencia sexual no responde a momentos concretos sino que es una realidad constante.

Este servicio del Consell de Mallorca da respuesta tanto inmediata y urgente así como acompañamiento integral, independientemente de cuando haya ocurrido la agresión. Así, el 65% de las agresiones a las víctimas que ha atendido el centro se han dado en el pasado.

En cuanto al perfil de la víctima, la mayoría (46,7%) son mujeres de entre 16 y 30 años, seguidas de las de entre 31 a 40 años (25,9%) y de 41 a 50 años (17,7%).