Centros FP Baleares: abierta convocatoria de subvenciones para proyectos de innovación

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación y transferencia del conocimiento en el ámbito de la formación profesional para el curso 2025-2026, dirigida a los centros públicos y concertados de Baleares.

Según ha informado en un comunicado, la convocatoria se dirige a los centros públicos de FP, que deben liderar los proyectos, así como a los centros sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de FP en las Islas, en colaboración con empresas, organizaciones, asociaciones y/o fundaciones privadas, organismos públicos, entidades de derecho público o privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas y universidades públicas.

El objetivo de la convocatoria es financiar la implantación de técnicas innovadoras que fomenten el intercambio de conocimiento entre los distintos agentes participantes, para potenciar el desarrollo de las competencias técnicas, profesionales y pedagógicas del profesorado y, al mismo tiempo, favorecer el aprendizaje del alumnado.

La dotación económica de las ayudas asciende a un importe máximo total de 155.000 euros, con un límite de 15.500 euros por proyecto. Los proyectos podrán desarrollarse hasta el 30 de junio de 2026.

El plazo de presentación de solicitudes es del 31 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026. La actuación está financiada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciada por la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (ÉFESO 2021-2027) del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).