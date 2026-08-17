Cerca de 30 centros educativos participarán en el programa 'Ibemprènjove' el próximo curso, un 37% más que el año pasado

Jóvenes participantes en el programa 'Ibemprènjove' del curso anterior. - CAIB

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 78 grupos de 27 centros participarán en el programa 'Ibemprènjove' del Govern el próximo curso, lo que supone un 37 por ciento más respecto al curso anterior.

Según la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, la cifra constata la evolución positiva de la iniciativa y el interés creciente de las escuelas para impulsar el espíritu emprendedor entre el alumnado.

Los centros participantes desarrollarán los distintos itinerarios del programa, adaptados a cada etapa educativa y orientados a potenciar competencias como la creatividad, el trabajo en equipo, la iniciativa, la comunicación y la resolución de problemas a través de metodologías activas basadas en el aprendizaje por proyectos.

'Ibemprènjove' se divide en tres programas diferentes. El primero, 'Jóvenes Emprendedores Profesionales', que está dirigido al alumnado de grado medio y superior de formación profesional, que crea y gestiona una empresa a partir de una idea innovadora que tendrán que desarrollar durante todo el curso escolar.

El segundo programa, 'Jóvenes Emprendedores de Secundaria', está destinado a alumnos de secundaria y crea una cooperativa para desarrollar una idea de negocio que sensibilice contra el cambio climático, que impulse un cambio en la sociedad o que encuentre soluciones tecnológicas en problemas detectados en el entorno más próximo.

Por último, 'Jóvenes Emprendedores Asociados', va dirigido al alumnado de formación profesional básica y simula la creación, organización y gestión de una actividad empresarial conectada con el sistema educativo.

El incremento del número de centros y grupos llega tras un curso "muy bien" valorado por los centros educativos, ha destacado la Conselleria. La encuesta de satisfacción, dirigida a los docentes participantes, ha obtenido una tasa de participación superior al 81 por ciento y una valoración global de 4,5 puntos sobre cinco.

Algunos de los aspectos mejor valorados son la coordinación desarrollada por la Agencia de Desarrollo Regional (ADR) Baleares, el apoyo de los consultores especializados, la plataforma web y la experiencia del alumnado.

El profesorado también destaca el acompañamiento personalizado, la proximidad del equipo técnico y el impacto del programa en el desarrollo de competencias transversales como la iniciativa emprendedora, la creatividad, la autonomía personal y el trabajo cooperativo.