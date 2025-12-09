Cerca de 300 profesionales participan en un congreso del IMAS sobre la infancia vulnerable

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, inaugura el congreso del IMAS - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 profesionales de los servicios sociales, la educación, la salud, la justicia y el ámbito comunitario participan este martes y miércoles en el congreso 'Infancia vulnerable: evolución de las respuestas comunitarias y retos de futuro' del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

El congreso lo ha inaugurado este martes el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, quien ha subrayado que la protección, los derechos y el bienestar de la infancia y la adolescencia "deben ser el eje vertebrador de cualquier sociedad que quiera progresar con responsabilidad y cohesión".

"El objetivo de este equipo de gobierno es construir un modelo que garantice el bienestar de los niños, que les ofrezca oportunidades reales y que asegure una atención integral en todas las etapas de su vida", ha destacado.

El congreso, según ha informado el Consell, lo ha organizado el Área de Servicios Sociales, Infancia, Adolescencia y Familia del IMAS con la colaboración de Unicef.

Durante su intervención, el presidente de la institución insular ha destacado los "pasos decisivos" dados esta legislatura en este ámbito, encabezados por la puesta en marcha del primer Plan de Acogimiento Residencial.

Un documento, según Galmés, "valiente y transformador" ya que por primera vez marca una hoja de ruta "concreta y consensuada", por profesionales del IMAS, entidades y niños y adolescentes de los centros, para "recorrer durante los próximos años".

Asimismo, ha detallado que el plan se basa en cinco ejes: los servicios de acogida como entornos seguros, la intervención familiar, el acompañamiento hacia la emancipación y aspectos actuales como la salud mental o el impacto de las nuevas tecnologías.

También ha puesto de manifiesto el "refuerzo estructural y profesional" del sistema de protección con la cobertura de plazas hasta ahora sin ocupar, la incorporación de cargos intermedios y de perfiles técnicos que el sector llevaba años reclamando.

En nombre del Consell de Mallorca, ha agradecido el trabajo de los equipos implicados. "Nada de lo que hemos conseguido sería posible sin los profesionales que cada día trabajan con una dedicación a menudo no suficientemente visible", ha añadido.

De su lado, la alcaldesa de Alcúdia, Josefina Linares, ha abierto la jornada con una bienvenida destacando la importancia del municipio como punto de encuentro para los profesionales que "cada día construyen oportunidades y protección para la infancia".

A la inauguración también han asistido el conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez; la vicepresidenta del IMAS, Magdalena García; la directora general de Familias, Infancia, Juventud y Diversidad del Govern, Catalina Isern, y las directoras insulares de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Apol·lònia Socias, y la de Centros y Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia, Magdalena Ramis.

Tras la inauguración, la jornada ha contado con la proyección de un vídeo elaborado por los consejos de infancia de Manacor, Felanitx y Campos, donde los mismos consellers infantiles han expresado sus preocupaciones y propuestas sobre bienestar emocional, convivencia y espacios públicos.

La conferencia inaugural, a cargo del doctor y exmiembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Jorge Cardona, ha abordado los modelos de intervención basados en la evidencia y en la importancia de detectar situaciones de riesgo en etapas muy tempranas.

El conseller insular, de su lado, ha presentado la ponencia, resaltando el compromiso del IMAS con esta línea de trabajo. "La prevención y la comunidad son la clave, el IMAS seguirá impulsando modelos que nos permitan ser más eficientes, más cercanos y más capaces de llegar a las familias antes de que el riesgo se convierta en daño", ha señalado.

Durante la jornada se ha celebrado también una mesa redonda sobre el papel de las mentorías sociales como herramienta de acompañamiento a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Los investigadores Òscar Prieto-Flores y Rubén Lasheras han presentado evidencias y experiencias que demuestran el impacto positivo de las relaciones significativas en la trayectoria vital de la juventud migrante y de jóvenes extutelados.

Asimismo, se ha reflexionado sobre la necesidad de crear redes adultas de apoyo estable y de integrar la mentoría dentro de un modelo comunitario de protección.

La jornada continúa con la ponencia de Lucía Losoviz (UNICEF España) sobre el potencial de Generación Unlimited y con una mesa redonda centrada en los retos de la coordinación institucional y del tercer sector en la atención a la infancia vulnerable.

Igualmente, esta tarde se celebrarán talleres prácticos y espacios de diálogo profesional que permitirán profundizar en herramientas de intervención, buenas prácticas internacionales y estrategias para consolidar un modelo integral de atención.

En la segunda jornada del congreso, este miércoles, se llevarán a cabo ponencias por parte del doctor Jesús Palacios y de la magistrada Isabel Giménez, un coloquio final y la clausura institucional a cargo de la presidenta de UNICEF en Baleares, Valentina Milano; Guillermo Sánchez, y la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández.