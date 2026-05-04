Cerca de 33.000 personas acuden al Palma International Boat Show 2026, la cifra más elevada en diez años

Puerto de Palma. - CAIB

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32.947 personas ha acudido a la cuadragésimo segunda edición del Palma International Boat Show 2026, lo que supone un 9,5 por ciento más que en la edición anterior y la cifra más elevada de los últimos diez años.

Según ha informado este lunes la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, en el certamen, celebrado en el Moll Vell de Palma desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo, el sector náutico de Baleares ha presentado motores eléctricos, embarcaciones híbridas, motos de agua eléctricas y barcas propulsadas por hidrógeno. Además, se ha apostado por la embarcación de vela como una modalidad respetuosa con el medio ambiente.

En la cita también se ha entregado el Premio Marcial Sánchez Barcáiztegui al presidente de la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares (Aenib), Jaume Vaquer, en reconocimiento de su trayectoria frente a esta entidad.

El certamen también ha contado con espacios donde se han dado a conocer las prácticas ecológicas de expositores y se ha concienciado a profesionales, visitantes y proveedores en prácticas sostenibles, así como en formas de reducir la huella de carbono.

Por otra parte, la feria ha hecho hincapié en la innovación en equipación al mostrar las tendencias del futuro de la náutica.

El certamen, según ha apuntado la Conselleria, ha concluido con expectativas comerciales favorables, con operaciones en marcha y un volumen de contactos que prevé ventas tanto a corto como a medio plazo, ya que astilleros nacionales e internacionales y marcas del sector han mostrado interés para participar en la próxima edición.