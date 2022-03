Cerca de 500 profesionales sanitarios de Baleares, 19 de ellos médicos, sufrieron algún tipo de agresión en 2021

El número de agresiones a doctores ha aumentado un 20% respecto al año anterior

Un total de 502 profesionales del colectivo sanitario sufrieron algún tipo de agresión en su ámbito de trabajo a lo largo de 2021 por parte de pacientes, de las cuales 19 fueron a médicos --11 acabaron en denuncia--, lo que supone un aumento del 20 por ciento respecto al año anterior.

Así lo ha explicado este jueves en rueda de prensa la secretaria general del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib), Rosa Robles, quien ha insistido en la importancia de "dimensionar el problema", porque "muchas agresiones no se llegan ni a denunciar ni a comentar, y un delito que no se comunica es un delito que no existe".

Asimismo, ha detallado que, respecto a las agresiones a médicos, la mayor parte fueron a hombres --el 63 por ciento-- y de carácter verbal, sobre todo a través de insultos y amenazas. Así, ha advertido que, a raíz de la pandemia y el impulso de la atención telemática, se ha observado un aumento de las agresiones a través de esta vía.