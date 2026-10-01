Cerca de 52.000 personas se descargan la nueva aplicación del TIB Mallorca

Una persona valida su Tarjeta Única virtual en un autobús del TIB. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 52.000 personas ya se han descargado la nueva aplicación móvil del TIB Mallorca tras su puesta en funcionamiento el pasado 22 de septiembre.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha subrayado que se trata de una herramienta que supone un nuevo paso adelante en la "modernización y digitalización" del transporte público de Mallorca, según ha destacado a través de una nota de prensa.

Por sistemas operativos, los datos de esta primera semana muestran una distribución equilibrada, puesto que el 53% de las personas usuarias utilizan dispositivos iOS y el 47% utilizan Android.

La respuesta de la ciudadanía se hizo notar desde el primer momento, ya que 21.000 personas utilizaron la nueva aplicación durante el primer día, hecho que pone de manifiesto el interés por contar con nuevas herramientas digitales que faciliten el uso del transporte público y el acceso a la información del servicio.

Una de las principales novedades de la nueva aplicación es la incorporación de la Tarjeta Única virtual, que permite a las personas usuarias llevar su tarjeta de transporte directamente en el teléfono móvil.

La digitalización de la Tarjeta Única permite utilizar el dispositivo móvil para viajar en los servicios integrados de transporte público de Mallorca, incluidos los autobuses del TIB y de la EMT de Palma, así como los servicios de tren y metro de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Durante la primera semana más de 6.000 personas han viajado al menos una vez con la validación de la tarjeta desde su dispositivo móvil. En total se han realizado más de 22.000 viajes, de los que el 33,2% se han hecho en los buses del TIB, el 23,8% son usuarios de tren o metro de SFM y el 43% corresponden a usuarios de la EMT Palma.

La nueva app permite consultar la información del servicio y conocer en tiempo real el paso de los autobuses del TIB por las diferentes paradas, una funcionalidad que facilita la planificación de los trayectos. Las personas usuarias también pueden seleccionar sus líneas y paradas favoritas y recibir avisos relacionados con el servicio.

Además, está previsto que próximamente la 'app' facilite la información de la ubicación de las paradas de la EMT de Palma. Por otro lado, se trabaja para que en una segunda fase se pueda informar sobre el paso en tiempo real tanto del tren y el metro como del bus urbano de Palma.

La aplicación incorpora medidas de accesibilidad y es compatible con los lectores de pantalla de los dispositivos móviles, como TalkBack y VoiceOver.

La aplicación TIB Mallorca se puede descargar en el dispositivo móvil desde la tienda de aplicaciones correspondiente --Google Play y App Store--. Hay que tener en cuenta que para descargar la aplicación se tiene que contar con un dispositivo compatible, es decir un Android versión 6.0 o superior o iOS versión 17.6 o superior. Además, para poder usar la Tarjeta Única virtual se tiene que contar con tecnología NFC.

Para habilitar la Tarjeta Única virtual, en primer lugar, se debe contar con una Tarjeta Única o Intermodal física y tener una dirección de correo electrónico asociada a su perfil de la base de datos del TIB. Si no consta un correo electrónico o este no está actualizado, se podrá modificar a través de una oficina del TIB o de la Sede Electrónica. También se podrá comprobar que los datos de contacto sean correctos en el apartado de consulta de datos en la web del TIB.

En segundo lugar, hay que acceder a 'TIB y tú' e iniciar sesión para comprobar que se puede acceder correctamente al perfil virtual. Finalmente, hay que descargar la app TIB Mallorca desde la tienda de aplicaciones del dispositivo móvil. Una vez completados estos pasos, la persona usuaria podrá utilizar la Tarjeta Única Virtual directamente desde su teléfono.