Cerca de 70 alumnos de Mallorca, Menorca y Eivissa asisten a la entrega de los premios del certamen Lo Pi Fomrmentor

Casi 70 alumnos de Mallorca, Menorca y Eivissa asisten a la entrega de los premios del certamen Lo Pi Fomrmentor. - CAIB

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 70 alumnos de Mallorca, Menorca y Eivissa que cursan ESO y Bachillerato han asistido a la entrega de los premios del certamen Lo Pi de Formentor, convocado en el marco del Año Costa i Llobera.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, en esta edición han participado 137 estudiantes procedentes de más de una veintena de centros educativos de Baleares.

El certamen ha contado con tres modalidades: dibujo, para alumnado de primero y segundo de ESO; narrativa, para estudiantes de tercero y cuarto de ESO; y poesía, dirigida a alumnos de primero y segundo de Bachillerato.

En la categoría de dibujo, la ganadora ha recibido un premio valorado en 150 euros y los cuatro finalistas fueron reconocidos con un accésit. En narrativa, la obra ganadora obtuvo un premio de 150 euros y los dos finalistas recibieron un accésit. Por su parte, en poesía se concedieron tres premios, todos ellos dotados con 150 euros.

Los galardones recayeron en Tasnima Hussain, del IES Moll Vell, en la modalidad de dibujo; Barceló Artigues, del Colegio Lluís Vives, en narrativa; y Maria Neus Marí, del IES sa Blanca Dona, en poesía. Asimismo, los profesores responsables de los trabajos premiados también fueron reconocidos durante el acto.

El concurso se ha celebrado como colofón del Año Costa i Llobera, impulsado con motivo del 150 aniversario de la publicación del poema 'Lo Pi de Formentor', una de las obras más emblemáticas del poeta mallorquín.