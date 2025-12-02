Cerca de 9.400 personas canjean los bonos de producto local, que dejan 778.000 euros en ventas para el sector primario

Archivo - Expositor de una frutería en un mercado - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.385 personas han participado en la primera edición de la campaña de Bonos de Producto Local de Baleares, canjeando cerca de 35.000 bonos que han generado ventas directas por valor de 778.400 euros.

Así lo ha puesto de manifiesto la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natual, impulsora de la iniciativa, que ha concluido con un balance "extraordinariamente positivo".

Durante las seis semanas en las que ha estado activa, los consumidores han canjeado el 95 por ciento del total de bonos disponibles (34.658) y han generado ventas directas por valor de 778.400 euros en explotaciones agrarias, cooperativas, cofradías, industrias agroalimentarias y puntos de venta directa de todas las Islas.

Desde la Conselleria han puesto en valor que los participantes han contribuido a dinamizar el sector primario mediante una compra directa, que refuerza la relación entre productores y consumidores.

La respuesta ha sido "especialmente intensa" en Mallorca, con más del 95 por ciento de bonos utilizados, y prácticamente absoluta en Ibiza, donde se ha alcanzado el 99,4 por ciento. En Menorca también se ha registrado una "muy buena" acogida, con cerca del 90 por ciento de bonos canjeados.

Además, 55 productores han agotado todos sus bonos y 67 han utilizado más del 90 por ciento. Esta cifra, según Agricultura, es un indicador claro de la elevada demanda de producto local generada por la campaña.

Los bonos han permitido impulsar una amplia variedad de productos de proximidad, entre los que han destacado especialmente el vino, la fruta y la verdura, la carne y los embutidos, que han concentrado la mayor parte de las compras.

La iniciativa ha contribuido así a dar visibilidad y salida comercial a productos de todas las categorías, desde quesos y lácteos hasta aceite, miel, confitura, pescado y otras elaboraciones de calidad.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha subrayado la importancia de los resultados y ha valorado "muy positivamente" la respuesta ciudadana.

"En solo seis semanas, más de 9.000 personas se han acercado a los productores para realizar una compra directa y se han facturado casi 800.000 euros, es una gran noticia", ha celebrado.

A su criterio, el éxito de la iniciativa se debe a la buena acogida tanto del sector productor como de los consumidores, hecho que "demuestra que el consumidor quiere y valora el producto local".

También ha destacado que la campaña ha favorecido un contacto más estrecho entre productor y comprador, agregando que es una relación "que genera confianza y fidelidad" y ha confiando en que se mantenga en el tiempo.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Eduardo Soriano, ha expresado su agradecimiento a la Conselleria por la confianza depositada para impulsar conjuntamente esta iniciativa.

"La buena acogida de la campaña entre la ciudadanía demuestra el compromiso con el sector primario, un sector clave de nuestra economía que reduce la dependencia exterior y garantiza alimentos de proximidad y calidad", ha apuntado.

Según Soriano, la campaña confirma que la colaboración público-privada es una fórmula de éxito, ya que "cuando las instituciones y el sector empresarial trabajan juntos, los resultados son positivos para todos".

El objetivo de la Conselleria es seguir reforzando iniciativas que contribuyan a fortalecer el sector primario, incrementar la comercialización directa y consolidar el consumo de producto local como un elemento esencial para el futuro del campo y de la economía del archipiélago.