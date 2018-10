El Cercle d'Economia de Menorca califica el apagón de "inadmisible" y exige explicaciones y responsabilidades

Publicado 30/10/2018 18:49:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cercle d'Economia de Menorca ha calificado el apagón de estos días de "absolutamente inadmisible" y ha manifestado que los menorquines merecen "una explicación clara y contundente" de por qué ha sucedido "este episodio en pleno siglo XXI".

Tras haber superado la primera fase, ya que el apagón está en vías de solución, desde el círculo señalan que el problema no puede desenfocarse por "no haber acometido la transición energética" y que "lo que realmente importa es la seguridad del suministro".

En este sentido, plantean que por qué no se reparó en su momento el cable eléctrico de interconexión entre Menorca y Mallorca instalado en 1975 y si dicha reparación no era técnicamente posible, ¿por qué no se solicitó la instalación permanente de unos grupos electrógenos en Ciutadella para cubrir cualquier eventualidad.

Desde el Cercle d'Economia de Menorca, que ya el pasado mes de diciembre ponían de manifiesto la vulnerabilidad de Menorca desde el punto de vista energético debido a la rotura y no reparación del cable de enlace eléctrico con Mallorca, piensan que "es imprescindible que ante este hecho se diriman las responsabilidades".