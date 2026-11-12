Cerezo (Vox) pide movilización "masiva" el 29N para "sacar a Sánchez de la Moncloa": "Nos lo jugamos todo"

Acto de Vox para dar inicio a la campaña electoral del 29N - VOX

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Congreso por Baleares, Maribel Cerezo, ha considerado que las elecciones generales del 29 de noviembre son "históricas" y ha hecho un llamamiento a la movilización de sus votantes para "sacar a Pedro Sánchez y todo su gobierno corrupto de Moncloa".

En el acto para dar inicio a la campaña electoral con la simbólica pegada de carteles en Palma, la candidata ha reivindicado que su partido "traerá el cambio que España necesita".

"Necesitamos devolver la prioridad nacional a nuestras calles, a nuestros gobiernos, los españoles se tienen que poner primero en la cola", ha defendido.

También ha apostado por la desregulación, subrayando que "no puede ser" que los agricultores y ganaderos "se hayan convertido en gestores" o que los constructores "no puedan construir vivienda debido a toda la burocracia a la que se someten".

Y sobre todo, ha insistido Cerezo, hay que bajar los impuestos que "asfixian a todas las familias españoles", y hay que impulsar la "remigración".

"El 29 de noviembre nos jugamos mucho, por no decir que nos lo jugamos todo", ha afirmado, a la vez que ha reclamado una movilización "masiva" para "devolver el sentido común, la libertad y la prosperidad a España".