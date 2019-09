Cerrado el acceso a todos los parques de Palma con motivo de las lluvias

Actualizado 13/09/2019 11:00:42 CET

Lluvia Mallorca - EUROPA PRESS - Archivo

Las playas de la ciudad también permanecerán cerradas

La última hora del temporal

PALMA DE MALLORCA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma está cerrando el acceso a todos los parques de la ciudad con motivo de la alerta meteorológica decretada este viernes.

Según ha informado el Consistorio, la previsión es que los parques permanezcan cerrados durante este viernes hasta que se pueda comprobar el estado del arbolado y se vuelvan a abrir. Actualmente se están colocando avisos en los accesos a los parques.

Además, también permanecerán cerradas ante las condiciones meteorológicas adversas todas las playas de Palma (Playa de Palma, Can Pere Antoni, Cala Major, Ciutat Jardí y Cala Estancia).

En concreto, el cierre afecta a los siguientes parques y zonas verdes: s'Hort del Rei, Jardí del Bisbat, Mirador Joan Miró, Son Vich, mirador del Terreno, Sa Quarentena, Castell de Bellver, Gomila Park, Sagrat Cor, Son Puig d'Alt, Son Puig d'Abaix, Son Puig Torrent, Son Dameto Dalt, Arabella, Son Cotoner, Son Dameto Nou, Son Pizà, Reina Sança de Nàpols y Son Serra Parera.

También estarán cerrados los de Establiments, Camp Redó, Can Simonet, plaza Ramon Rotger, Sa Riera, Sa Fertilitzadora, la FEMU, parque de ses Estacions, Son Rullan, Ses Cases de Son Ametler, Crèdit Balear, Son Gibert, Hostalets, Mare de Déu de la Victòria, plaza Orson Welles, Ses Sorts, Jorge Luis Borges, Can Palou, Parc de Son Pedrals, Parc Krekovic, Can Tarrés, Sa Petrolera, Son Perera, Son Martorell, Torre d'en Pau y el bosque de Sa Ribera.