Certamen de Fotografía Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial: bases, calendario y premio

El Consell de Mallorca convoca la séptima edición del Certamen de Fotografía Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial.

Las bases prohíben expresamente la participación con imágenes generadas con IA

PALMA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Certamen de Fotografía Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial, organizado por el Consell de Mallorca, a través del Consorcio Serra de Tramuntana, y en colaboración con la Associació de Fotografia de Naturalesa de Balears (Afonib), llega este año a la séptima edición con una dotación económica de 5.700 euros en premios.

El Certamen, según ha indicado en nota de prensa la institución insular, tiene como objetivo difundir los valores que contribuyeron a la declaración de la Serra de Tramuntana como patrimonio mundial por parte de la Unesco el año 2011.

Por este motivo, este año se han definido mejor las categorías, para ajustarlas a estos elementos patrimoniales. Así, las cuatro categorías son productos y productores con el Distintiu, que representan quienes mantienen el paisaje vivo con su trabajo diario; construcciones, paredes y márgenes de piedra seca; el mundo del agua, que incluye todos los elementos de los diferentes sistemas hidráulicos y experiencias en la Serra de Tramuntana, como son el excursionismo o las rutas culturales.

Otra novedad es que se amplía el límite desde donde se pueden tomar fotografías y como referencia este año se tendrá el mapa del Distintivo, en lugar del mapa de la delimitación oficial de la Unesco.

Según el director insular de Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas, este pequeño cambio es importante, porque no se quiere excluir a ninguno de los productores con el Distintivo Serra de Tramuntana, que son "la clave de la preservación del paisaje cultural".

DOS NOVEDADES MÁS

La edición de este año presenta dos novedades más. Por una parte se establece que las fotografías presentadas no pueden ser anteriores al 1 de enero de 2023. Y, por otra, se limita el procesamiento de las imágenes con el fin de aproximarlas más a la visión del ojo humano y se prohíben explícitamente las generadas por inteligencia artificial.

Pueden participar en el Certamen todas las personas aficionadas a la fotografía o profesionales que sean autoras de las imágenes que presentan y tengan los derechos.

Cada una de las cuatro categorías consta de un primer premio, dotado con 800 euros, y de dos menciones de honor, dotadas con 400 y 200 euros, respectivamente. Y uno de los doce galardonados por el jurado puede ganar un premio popular extra, de 100 euros, si gana el concurso que se hará a través de las redes sociales.

La inscripción al Certamen es gratuita. El plazo se abre el viernes 26 de septiembre hasta el 9 de octubre.

Cada participante puede presentar un máximo de seis fotografías en total, con un máximo de tres por categoría. Todas tienen que ir acompañadas de una leyenda o descripción, sin hacer ninguna referencia a la autoría.

El jurado del Certamen está presidido por el gerente del Consorcio Sierra de Tramuntana, Lluís Vallcaneras, y el vicepresidente es el director insular Antoni Solivellas. Los vocales son el periodista, escritor y guía cultural Joan Carles Palos; el investigador en patrimonio cultural Tomeu Bonet y los fotógrafos asociados al Afonib Néstor Carda y Francesc Xavier Mas.

Está previsto publicar los nombres de los ganadores la última semana de octubre. Las fotografías ganadoras formarán parte de una exposición itinerante por varios municipios de Mallorca y serán las protagonistas del calendario anual del Consorcio Serra de Tramuntana.