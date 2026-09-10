Cheque Canguro de Baleares ya disponible: hasta 1.000€ para conciliación familiar

PALMA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las familias de Baleares ya pueden solicitar a partir de este jueves el 'Cheque canguro' para cubrir los gastos de campamentos y escuelas de verano con un importe de hasta 1.000 euros por menor.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, esta semana se abre la tramitación del programa 3, destinado a cubrir los costes de los campamentos, escuelas de verano, de Pascua y de Navidad, así como otros servicios de atención, cuidado y custodia -tanto públicos como privados- dentro del ámbito de Baleares, con el fin de facilitar la conciliación laboral y familiar.

El plazo de solicitud que se abre este jueves finalizará el 9 de octubre. En cuanto a los requisitos específicos de esta línea, el Govern recuerda que la actividad se tiene que haber desarrollado en Baleares en periodo no escolar subvencionable, con el gasto debidamente justificado.

En el supuesto de que las familias también hayan solicitado las ayudas del programa 2, habrá que declarar el importe de los gastos solicitados para cada niño. En este 'Cheque canguro' los programas son compatibles y pueden presentarse solicitudes para optar a todos ellos.

1.000 EURO POR MENOR

El importe máximo conjunto tanto para la escuela 'matinera' como para los campamentos y las escuelas del periodo de vacaciones escolares es de un máximo de 1.000 euros por niño, cuantía que puede distribuirse indistintamente entre las acciones subvencionables de ambos programas.

Cerca de 1.400 familias de Baleares han pedido el 'Cheque canguro' para cubrir los gastos de la escuela matinal. El plazo para solicitar esta ayuda, que subvenciona los costes asociados a los servicios de atención, cuidado y custodia prestados en centros educativos o instalaciones vinculadas (incluyendo los centros de educación infantil y de educación especial durante el periodo escolar), se cerró el 31 de julio.

Tal y como se hizo en la primera edición, en el programa 1 de este se mantiene la subvención para cubrir los costes salariales y de cotización a la Seguridad Social derivados de la contratación de un empleado del hogar para el cuidado de menores. Así, cada familia puede beneficiarse de hasta un máximo de 4.000 euros en este programa, cuya solicitud se podrá tramitar entre el 1 y el 31 de octubre de 2026.

¿QUÉ REQUISITOS SON NECESARIOS?

Los requisitos generales para poder solicitar la ayuda son acreditar el empadronamiento y residencia en Baleares en el momento de presentar la solicitud y durante el periodo subvencionable, demostrar la situación de actividad laboral o asimilada, por cuenta propia o ajena, que justifique la necesidad de conciliación, tener una renta per cápita familiar inferior a 30.000 euros anuales, estar al corriente de las obligaciones tributarias y conservar la documentación justificativa durante cinco años.

No pueden ser beneficiarias las personas en las que se dé alguna circunstancia de prohibición para obtener subvenciones, aquellas que no estén al corriente de obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, o las que tengan obligaciones de reintegro pendientes.

Las ayudas se conceden por orden de entrada de las solicitudes completas y válidas, sin comparación entre solicitudes, hasta agotar el crédito disponible. Cada solicitud dará lugar a un procedimiento autónomo, con la resolución de concesión y pago correspondiente.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN HAY QUE PRESENTAR?

La documentación requerida es la solicitud y declaraciones responsables, el certificado de titularidad bancaria, libro de familia o documento equivalente y la documentación acreditativa de familia monoparental, numerosa, tutela o acogida, en su caso.

En la página web de la Dirección General de Conciliación y de Igualdad en el Ámbito Laboral hay información relativa a esta convocatoria, así como un formulario con las preguntas más frecuentes. Más información en la página web https://www.caib.es/webgoib/es/-/nou-xec-cangur.