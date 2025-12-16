Un choque entre dos vehículos provoca dos kilómetros de tráfico lento en la autopista de Ponent

Tráfico lento en la autovía Ma-1 por un choque entre dos coches. - DGT

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un choque entre dos vehículos ha generado este martes alrededor de dos kilómetros de tráfico lento en la autopista de Ponent en dirección hacia Palma.

El accidente de tráfico ha tenido lugar cerca de las 09.40 horas, en el kilómetro 5,5 sentido decreciente, a los pocos minutos los automóviles ya se habrían retirado de la calzada y actualmente se encontrarían a la espera se ser retirados por la grúa, según ha informado a Europa Press la Dirección General de Tráfico.

Por este motivo, los conductores que circulaban por la Ma-1 a estas horas de la mañana se han encontrado con tráfico denso desde la zona de Bendinat hasta la incorporación a Via Cintura.