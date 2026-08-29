Un ciclista, en estado crítico tras chocar con un coche en la carretera de Lluc

Archivo - Ciclista circulando por una carretera. - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista, un hombre alemán de 54 años, está en estado crítico tras chocar este sábado contra un coche en la carretera de Lluc.

Según ha informado el SAMU, el incidente ha tenido lugar este sábado, sobre las 12.23 horas en el kilómetro 9 de la Ma-2130.

Los sanitarios han asistodo al hombre, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Tras maniobras de soporte vital avanzado, se ha logrado recuperar el pulso de la víctima y se ha trasladado en estado crítico al Hospital Son Espases.