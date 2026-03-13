El ciclo de conferencias de SFM abordará la historia de la antigua línea ferroviaria Palma-Santanyí

Archivo - Ferrocarril serie 61 - AAFIB - Archivo

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conferencias de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) abordará el próximo martes, a las 18.00 horas, la historia de la antigua línea ferroviaria que conectaba Palma con el municipio de Santanyí.

Así lo ha comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en una nota de prensa, en la que ha anunciado que la conferencia, titulada 'El ferrocarril Palma-Santanyí: crónica de un reencuentro', se celebrará en el edificio Términus.

La ponencia correrá a cargo del secretario de la Asociación de Amigos del Ferrocarril, Miquel Rigo, quien repasará la trayectoria de esta línea desde sus orígenes hasta su cierre.

Durante la conferencia también se realizará un recorrido por el trazado de la línea, sus estaciones y algunos de los elementos arquitectónicos asociados al ferrocarril. Además, se explicarán las causas que condujeron a su cierre y las perspectivas de futuro relacionadas con la recuperación y la puesta en valor de este patrimonio.

La sesión se completará con una selección de imágenes históricas que permitirán contextualizar esta etapa del pasado ferroviario de Mallorca.

Este ferrocarril fue inaugurado en 1917 y su trazado contaba con siete estaciones y varios apeaderos a lo largo de cerca de 62 kilómetros. La crisis económica que afectó a los Ferrocarriles de Mallorca durante la década de 1950 precipitó el declive del servicio y, finalmente, el cierre de la línea en 1964. Posteriormente, las instalaciones fueron desmanteladas y los terrenos se sacaron a subasta.

Este ciclo de conferencias continuará a lo largo de 2026 con nuevas sesiones dedicadas a distintos episodios de la historia ferroviaria de Mallorca. El 15 de abril está prevista la conferencia 'Mallorca sobre raíles. Ferrocarril y crecimiento económico (1875-1975)', a cargo del doctor en Historia Ramón Molina. Posteriormente, el 12 de mayo tendrá lugar la ponencia 'El tranvía de mulas de Palma (1891-1916)', que impartirá el investigador en historia del ferrocarril Antoni Sanchis.