El ciclo 'Estius Simfònics' arrancará el próximo miércoles en el Borne con Cap Pela y la OSIB

El ciclo de música de 'Estius Simfònics' de la Fundación Orquesta Sinfónica de Baleares arrancará el próximo miércoles, 20 de junio, a las 21.00 horas con un concierto público y gratuito en el Paseo del Borne de Cap Pela y la Sinfónica de Baleares (OSIB).

Asimismo, será la primera vez que el grupo vocal y la OSIB comparten escenario, y lo harán bajo la batuta del director titular Pablo Mielgo, según ha informado el Govern en un comunicado.

La presentación de este concierto ha tenido lugar este viernes en Can Oleo, con la intervención de la directora general de Cultura, Joana Català, el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Carrió, la directora general de Cultura de Cort, Marta Ferré, el gerente de la OSIB, Pere Bonet, y su director artístico, Pablo Mielgo, además de Joaquim Domènech, integrante de Cap Pela.

En la cita musical se podrán escuchar los clásicos del repertorio de Cap Pela en formato sinfónico cómo, por ejemplo, 'Bohemian Rhapsody', 'Singing in the rain', 'Englishman in New York, 'Mediterráneo', o 'La Dama de Mallorca', entre otros.

Cap Pela es un grupo vocal de Mallorca que desarrolla su repertorio cantado íntegramente a capela, es decir, sin ningún otro instrumento que la voz. Su trayectoria empieza en 1994 con un repertorio variado, caracterizado por una equilibrada combinación de éxitos internacionales de muchos estilos diferentes: desde el R&B al pop, pasando por el jazz, soul, canción de autor, canciones tradicionales y composiciones propias.

El ciclo 'Estius Simfònics' se ofrecerá desde el 20 de junio hasta el 26 de julio y se compone de cuatro conciertos en el Castell de Bellver (Festival Bellver); el concierto público y gratuito en el paseo del Borne de Palma y el concierto con la Petita Simfònica en el Palacio de Congresos, el 24 de junio, a las 20.00 horas.