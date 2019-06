El ciclo de música 'Estius Simfònics' arranca este jueves con un concierto en el Paseo del Borne

Publicado 18/06/2019 12:18:35 CET

La programación también incluye el Festival Bellver y un concierto de la 'Petita Simfònica'

PALMA DE MALLORCA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de música 'Estius Simfònics' de la Fundación Orquesta Sinfónica de Baleares arranca este jueves 20 de junio con un concierto en el Paseo del Borne en el que se interpretarán algunos de los mejores musicales de la historia, como 'West Side Story', 'Los Miserables' o 'El fantasma de la ópera', entre otros.

Así ha informado la conselleria de Cultura, Participación y Deportes en una nota en la que han detallado que el concierto será dirigido por el maestro Pablo Mielgo y que cuenta con la participación de los solistas Lydia Fairen y Gerónimo Rauch.

La programación incluye, entre otros, 'The sound of music', de R. Rodgers; 'Flor de Nit', de A. Guinovart; 'Miss Saigon', de C. Schönberg, como 'The Last Night of the World' y 'The Movie in my Mind'; 'Music of the Night - El fantasma de la ópera', de A. Lloyd Webber; 'Los Miserables', de C. Schönberg, como 'Bring Him Home', 'On my own' y 'West Side Story', apertura de L. Bernstein.

En este sentido, Cultura ha señalado que Rauch ha protagonizado 'Los miserables' y 'El fantasma de la ópera' en el West End de Londres, así como 'Jesucristo Superstar', 'Chicago', 'Los miserables' y 'Sunset Boulevard' en España.

Por su parte, Fairen ha participado en los musicales 'Mamma Mia!', 'La bella y la bestia', 'High School Musical' o 'Los miserables', y actualmente interpreta a Miércoles Addams en el musical 'La Familia Addams', que se encuentra de gira por España.

CICLO 'ESTIUS SIMFÒNICS'

La cartera dirigida por Fanny Tur ha recordado que 'Estius Simfònics' es el ciclo que ofrecerá la Fundación Orquesta Sinfónica de Baleares desde el 20 de junio hasta el 1 de agosto y que incluye en su programación el Festival Bellver, un concierto público y gratuito en el Paseo del Borne el 20 de junio y el concierto de la 'Petita Simfònica' en el Palacio de Congresos el 25 de junio.

La iniciativa se integra en los objetivos fijados en el Plan de Cultura de Baleares, mediante el que se pretende el acceso a la Sinfónica por parte de todo tipo de colectivos, programaciones adaptadas a los distintos sectores de público y la colaboración con los Consells y los Ayuntamientos de las Islas.