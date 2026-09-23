El ciclo 'TardOral' ofrece un programa cultural en el Pla de Mallorca y homenajeará la figura de Rafel Ginard

La vicepresidenta del Consell de Mallorca, Antònia Roca, presenta el programa 'TardOral'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'TardOral 2026', organizado por la Fundación Mallorca Literària, se celebrará de septiembre a diciembre en el Pla de Mallorca con una programación que homenajeará a la figura de Rafel Ginard e incluye espectáculos, conciertos, talleres, exposiciones, rutas literarias y encuentros con el objetivo de reivindicar la palabra oral y la cultura de la raíz.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca, Antònia Roca, ha señalado este miércoles que este año, en conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento de Rafael Ginard, se ha aprovechado la efeméride "para reivindicar la vigencia de su obra y acercarla también a las nuevas generaciones, porque Ginard sigue siendo un referente indiscutible de la cancionística y del tradicionario mallorquín".

Rafel Ginard también cultivó las letras y fue autor de obra poética y prosística que destaca por su belleza y delicadeza. Todas estas vertientes serán revisitadas en una jornada de estudio que tendrá lugar en Sant Joan el 28 de noviembre y que culminará con la representación de la lectura dramatizada 'De com era infant'.

La conmemoración de la muerte del autor se convierte así en una oportunidad para reflejar la vitalidad de su legado, como se ve en la reedición de su obra 'De com era infant', unas memorias de su infancia de gran interés por motivos literarios y para conocer cómo era la vida cotidiana en los pueblos mallorquines a principios del siglo XX.

Con la reedición de la obra, la publicación vuelve a poner el título en las librerías, que permanecía agotado desde 2003, año en que el Col·lectiu Teranyines hizo la primera edición.

Por otra parte, también durante este 'TardOral' se dará a conocer el título 'Quan cantava la terra', a cargo del musicólogo Francesc Vicens.

Se trata de un estudio y recopilación que saca a la luz las partituras del cancionero popular de Mallorca y algunas tonadas inéditas aparecidas en el archivo Rafel Ginard que gestiona el Consell de Mallorca.

La publicación es una iniciativa más en la difusión del legado del folclorista. La presentación del volumen tendrá lugar en Palma y, posteriormente, también en Sant Joan, con una muestra musical de algunas de las piezas recogidas, a cargo de Pau Pasqual y Juanjo Montserrat, como preludio al proyecto escénico que preparan a partir de este material.

También se invocará la palabra de Ginard en dos rutas que se han programado. La primera, 'El verger de la paraula', en espacios naturales de Aubarca, en el Parc de Llevant, donde Joan Carles Palos y la glosadora Joana Aina Ginard Brunet harán dialogar los paisajes habitados por Ginard y descritos en sus 'Croquis artanencs' con la palabra viva y popular del cancionero.

La segunda ruta será 'El camí de la mort', un recorrido en clave literaria, paisajística y arqueológica que llevará desde las casas de Son Real a la necrópolis, y acercará a los rituales de muerte y de duelo que han atravesado la cultura y sociedad, entre otros, recogidos por Ginard en el calendario folclórico de Mallorca.

ESPECTÁCULO Y 'ROTLADES'

Los conciertos y espectáculos tendrán un protagonismo destacado en la programación. En esta edición, la menorquina Anna Ferrer estrenará el 2 de octubre en Mallorca el proyecto 'Pa', un homenaje al pan como pilar sobre el cual se construye una visión del mundo, así como una reflexión sobre la herencia.

El día 6 de noviembre, en el santuario de la Consolació, tendrá lugar el concierto-recital 'La conversa dels ocells', basado en el poemario del místico persa 'Farid ud-Din Attar'.

Este segundo concierto es un espectáculo con Taghi Akhbari, uno de los intérpretes eminentes del canto clásico persa, acompañado del ensemble Delgoshâ y la presentación y recitación del poeta Carles Duarte.

Es un espectáculo que llega a 'TardOral' gracias a la colaboración con el Auditori de Barcelona, donde se representará justo al día siguiente.

Otras propuestas destacables son el concierto 'Vinyes i arrels' en la bodega Miquel Oliver de Petra, a cargo del grupo Terrae, que se sumerge en la huella viva del territorio de las 'Terres de l'Ebre'.

También se prevén dos funciones del montaje 'Mudanzas Portas', una propuesta de teatro inmersivo a través de los objetos para reflexionar sobre la acumulación, la abundancia y el exceso, y el concierto de Rodrigo Cuevas 'A pie del llar', en Calvià.

Entre las propuestas de 'rotlades' destacan diversas maneras de aproximación a los rituales de duelo y de muerte, alrededor de la celebración de Todos los Santos.

En concreto, se han programado la charla con Lucia Pietrelli a propósito de su ensayo 'Vestigis. Laberint amb pare en flames' y el espectáculo y recital de 'Cia. LasLolas Desnéixer', con el cual Gisela Vicenç y Clara Centenera hacen un recorrido a través de la poética contemporánea que trata sobre el concepto de la muerte y escribe el verbo morir en todas sus expresiones.

En este espectáculo de pequeño formato, la palabra encuentra un lugar en el espacio y la corporalidad, y acerca la poesía y el gesto al público, creando un entorno inmersivo donde dejarse llevar y reflexionar íntima y colectivamente sobre la muerte y el duelo.

'TardOral' dedicará el Aula Folk a abrir nuevas maneras de participación. Será los días 13 y 14 de noviembre con el taller 'Amb pandero quadrat', dedicado a construir un pandero cuadrado y aprender a hacerlo sonar, reivindicando el papel de este instrumento en la tradición musical catalana.

La semana siguiente, en el restaurante Can Tronca de Sant Joan, tendrá lugar el 'dinar de cantaires', que este año pasa a horario de mediodía. Se trata de una propuesta de folk inmersivo y participativo que reivindica la canción como espacio de encuentro e intercambio.

NIT DE LES ÀNIMES

La festividad de Todos los Santos contará con una serie de propuestas para divulgar sus rituales a través de la campaña 'A Mallorca, Nit de les Ànimes', que incluye actividades educativas para bibliotecas y centros educativos.

También se llevarán a cabo presentaciones en formato de cuentacuentos del cuarto volumen de la 'Col·lecció Bitzoc' de rondallas, dedicado a 'La rateta i l'avellaner' y al volumen Nit de les Ànimes.