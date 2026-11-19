Archivo - Imagen de recurso de la entrada principal de la catedral de Mallorca fachada, rosetón, obispado, bisbat de Mallorca - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha acordado el cierre de las escaleras de la Catedral hasta acometer las obras de rehabilitación del entorno para las cuales, en todo caso, todavía no hay fecha.

El Consistorio está ahora analizando los resultados de los estudios geotécnicos antes de ejecutar las obras, que incluyen el entorno del mirador, y para las que ya hay una partida en las cuentas municipales de unos 760.000 euros.

La escaleras de la Seu, cabe recordar, ya estaban cerradas desde finales de octubre, momento en que se acordó la clausura por las pruebas que se estaban llevando a cabo para comprobar el estado de la estructura y en el contexto de un episodio de fuertes lluvias.

El Ayuntamiento ya había avanzado que harían catas en toda la zona para valorar todo el conjunto arquitectónico, después de que los técnicos alertaran del estado de la estructura ante la Comisión del Centro Histórico. Estas actuaciones no se realizarían solo en los lugares en los que han aparecido grietas, sino que se iba a hacer una valoración global.

El conjunto arquitectónico es de principios del siglo XX y en los últimos 30 años no se ha realizado el pertinente mantenimiento. Por eso se pretende hacer un estudio de todo el conjunto y que la actuación que se tenga que realizar garantice que la infraestructura estará en condiciones durante varios años más.

A mediados de febrero, el conjunto se cerró parcialmente tras detectarse un leve desplazamiento en los dos estribos laterales de la escalinata y la avería de una tubería.