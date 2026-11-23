Archivo - Un agente de la Policía Nacional frente a la comisaría de Palma. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oficina de expedición de DNI y Pasaporte de la Jefatura Superior de la Policía Nacional estará cerrada hasta este miércoles para acometer unas obras tras caer parte de un falso techo la pasada semana.

Según han informado en un comunicado, mientras se llevan a cabo estos trabajos se han habilitado Vehículos Integrales de Documentación, en la calle Cuba, para expedir documentos urgentes y se han ampliado los servicios en la Comisaría del Distrito Oeste.

Está previsto que la oficina vuelva a estar en funcionamiento este miércoles, una vez finalicen los trabajos y se compruebe que las instalaciones reúnen las condiciones adecuadas para retomar la actividad con total seguridad.

Las reformas se llevan a cabo tras el desprendimiento de parte del falso techo producido recientemente, con el fin de garantizar la seguridad de las instalaciones y de todos los usuarios y trabajadores.