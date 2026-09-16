Cierre de Clínicas Vivanta: recomiendan a los afectados recopilar la documentación de los tratamientos

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PALMA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo ha recomendado a las personas afectadas por la entrada en concurso de acreedores de Clínicas Dentales Vivanta y que tengan tratamientos pendientes que recopilen y conserven toda la documentación relacionada con los servicios contratados, como facturas, presupuestos, justificantes de pago, recibos o correos electrónicos.

En un comunicado, la Conselleria de Salud ha recordado a los usuarios que tienen derecho a acceder a la documentación personal que las clínicas tengan sobre ellos para acreditar la situación del servicio o tratamiento contratado que haya dejado de prestarse. Para ello, pueden presentar una solicitud de acceso a la información dirigida a la sede de la compañía.

FINANCIACIÓN Y PAGO DE LOS SERVICIOS

Si el tratamiento contratado se ha financiado con un crédito al consumo ofrecido por la propia clínica y vinculado a la prestación del servicio, los afectados pueden dirigirse a la entidad financiera para informarle del cierre de la actividad, y solicitar la paralización de la emisión de recibos y la devolución de la parte de la financiación pagada que corresponda a servicios que no se hayan prestado.

Las reclamaciones deben dirigirse directamente al Servicio de Atención al Cliente de la entidad financiera. Se debe adjuntar una copia de la documentación que acredite la relación contractual con ambas entidades. Si el tratamiento se ha pagado con tarjeta de crédito, se recomienda contactar con la entidad financiera para informarse de la posibilidad de anular los cargos.

CONCURSO DE ACREEDORES

La Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo publicará en el Portal del Consumidor la información sobre la administración concursal y los datos de contacto para las personas afectadas.

Para más información, pueden dirigirse a la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo para informarse de sus derechos como consumidores o sobre cómo presentar una reclamación o denuncia. También pueden solicitar cita previa a través del Portal del Consumidor.