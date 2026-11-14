Cinco alumnos ilustres del Conservatorio de Mallorca participarán en el Concierto de Santa Cecilia el 22 de noviembre

Uno de los músicos participantes en el Concierto de Santa Cecilia. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca celebrará el próximo 22 de noviembre, el tradicional Concierto de Santa Cecilia en el que cinco alumnos distinguidos del centro interpretarán varias partituras clásicas.

El concierto será a las 19.00 horas en el auditorio del conservatorio y contará con la participación de los alumnos galardonados con los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Profesionales de Música del centro, la máxima distinción académica que se puede obtener en estos estudios, según ha explicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

"El evento supone un reconocimiento directo al esfuerzo, la dedicación y la excelencia artística que estos jóvenes han alcanzado durante su etapa formativa", han resaltado.

Las interpretaciones correrán a cargo de Lluc Cladera --violonchelo--, Ángel Recio --piano--, Jaume Noguera --percusión--, Cristina Pueyo --clarinete-- y Bartomeu Seguí --piano y composición--. El programa incluye obras de Zivkovic, Courtioux, Kovács, Albéniz, Poulenc, Bach, Bartomeu Seguí y Rachmaninov.