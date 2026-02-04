Cinco centros educativos de Ibiza se suman a un proyecto para fomentar el aprendizaje de la meteorología

Cinco centros educativos de Ibiza se suman al proyecto Xarmet. - CAIB

IBIZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cinco centros educativos de Ibiza se han sumado al proyecto XarMet, una red de ciencia ciudadana escolar que permitirá a los alumnos aprender sobre meteorología empleando los con datos reales de un centenar de estaciones meteorológicas de Baleares.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, los centros adheridos son del CEIP Sant Jordi y los IES Santa María de Ibiza, Quartó de Portmany, Balàfia y Quartó del Rei.

Todos ellos han firmado este miércoles un convenio de adhesión con el director del área de servicios funcionales y soporte institucional de IbDigital, Tomeu Amengual, y el director territorial de Educación de Ibiza y Formentera, Juan Álvarez, en un acto celebrado en la sede del CentreBit Ibiza.

XarMet desplegará hasta un centenar estaciones meteorológicas en centros educativos del archipiélago con el objetivo de que el alumnado aprenda a interpretar el mundo con datos reales y, al mismo tiempo, se genere información ambiental útil para conocer mejor el territorio.

La iniciativa arrancará este curso en una veintena de centros distribuidos entre islas y zonas y avanzará de forma progresiva hasta completar las 100 estaciones.

Además, pretende convertir la meteorología en una herramienta de aprendizaje a través de la cual los alumnos puedan observar, comparar, investigar y explicar fenómenos ambientales con datos reales, trabajando de forma práctica competencias clave como el pensamiento crítico, la interpretación de información, las matemáticas aplicadas y el uso responsable de la tecnología.

Además, el proyecto está vinculado a otras iniciativas de divulgación, como 'Ciencia per Tothom 2026', en las que el alumnado presentará sus trabajos, compartirá resultados y demostrará cómo la ciencia se aprende mejor cuando se toca, se mide y se entiende.

"Es una muestra de cómo el Govern impulsa proyectos que llegan a todo el territorio: una apuesta por el conocimiento, por la igualdad de oportunidades y por unas Baleares que avanzan unidas, también en educación y digitalización", ha explicado Amengual.

Álvarez, por su parte, ha destacado que la iniciativa llevará el aprendizaje "a un terreno real, cercano y motivador" como son los centros educativos. "Es una forma de hacer que el alumnado comprenda el entorno, trabaje por proyectos y se acerque a vocaciones científicas y tecnológicas desde experiencias prácticas", ha expuesto.

Para garantizar que el proyecto tenga impacto real en el aula, XarMet incorpora una formación específica para docentes centrada en el montaje, uso y aprovechamiento pedagógico de las estaciones y en la creación de proyectos STEAM basados en datos.