El 'Cinema a la Fresca' vuelve a Palma: un mes con 15 proyecciones en dos espacios de la ciudad

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición del 'Cinema a la Fresca', que lleva celebrándose en Palma desde 1987, volverá el próximo lunes y contará con 15 películas, cinco de ellas en lengua catalana, que se proyectarán durante poco menos de un mes en dos espacios diferenciados de la ciudad.

A lo largo del mes de agosto las películas se proyectarán en el parque de Ses Estacions, mientras que los cuatro primeros días de septiembre --el ciclo cinematográfico finalizará el 4 de ese mes-- el escenario elegido será la plaza Francesc García Orell.

Para la selección de los títulos se ha tenido en cuenta un amplio abanico de propuestas, nacionalidades, épocas de producción e idiomas. Finalmente, ha destacado el Ayuntamiento de Palma, habrá cinco filmes en catalán y dos mudos.

Estas son las proyecciones previstas para el 'Cinema a la Fresca' de este verano en Palma, que comenzarán todas ellas a partir de las 21.00 horas:

SANTIAGO SEGURA ABRE EL CICLO

- Lunes 11 de agosto: 'Padre no hay más que uno 4: campanas de boda' (España, 2024), de Santiago Segura.

- Martes 12 de agosto: 'El prodigios Maurice' ('The Phantom of the Open'. Reino Unido, 2021), de Craig Roberts. Proyección en catalán.

- Miércoles 13 de agosto: 'Buffalo Kids' (España, 2024), de Pedro Solís y Juan Jesús García Galocha.

- Jueves 14 de agosto: 'Alien: Romulus' (Estados Unidos, 2024), de Fede Álvarez.

CINE MUDO EN LA SEGUNDA SEMANA

- Lunes 18 de agosto: 'Metropolis' (Alemania, 1927), de Fritz Lang. Película muda.

- Martes 19 de agosto: 'Oppenheimer' (Estados Unidos, 2023), de Christopher Nolan. Proyección en versión original en inglés subtitulada en castellano.

- Miércoles 20 de agosto: 'Evangelion:3.0+1.01' (Japón, 2021), de Hideaki Anno y Kazuya Tsurumaki. Proyección en catalán. Largometraje de animación.

- Jueves 21 de agosto: 'Saben aquell' (España, 2023), de David Trueba. Proyección en catalán.

ANIMACIÓN JAPONESA EN CATALÁN

- Lunes 25 de agosto: 'La trampa' (Estados Unidos, 2024), de M. Night Shyamalan.

- Martes 26 de agosto: 'Dogman' (Francia, 2023), de Luc Besson.

- Miércoles 27 de agosto: 'El noi i l'agró' (Japón, 2023), de Hayao Miyazaki. Proyección en catalán. Largometraje de animación.

SEPTIEMBRE CON TRES EXTRAS

Las tres primeras proyecciones previstas para el mes de septiembre, además de cambiar de localización, irán sucedidas de la exhibición de producciones de corta duración.

- Lunes 1 de septiembre: 'KIX' (Hungría, 2024), de Dávid Mikulán y Bálint Révész. Documental. Le seguirá 'Los guerreros del amor', un documental de Joaquín González Vaillant.

- Martes 2 de septiembre: 'Un paseo por el Borne' (España, 2024), de Nick Igea. Le seguirá '400 cassettes', de Thelya Petraki.

- Miércoles 3 de septiembre: 'Mamífera' (España, 2024), de Liliana Torres. Proyección en catalán. Le seguirá 'The Three Sisters', de Perri Cummings y Paul Anthony Nelson.

- Jueves 4 de septiembre: 'The Phantom of the Opera' (Estados Unidos, 1925), de Rupert Julian. Película muda.