Cirer acusa a la oposición de "mentir" y niega que el decreto de vivienda suprima VPO

PALMA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha acusado este martes, durante el pleno del Parlament, a la izquierda de "mentir" y ha negado que el decreto de vivienda suprima viviendas de protección oficial (VPO).

Cirer se ha pronunciado de este modo, esta jornada, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, a la que ha asegurado que con el decreto de vivienda se "garantiza que un 50 por ciento de la edificabilidad de los proyectos residenciales estratégicos se destine a vivienda sometida a algún régimen de protección público". Por tanto, ha añadido la consellera, "cuando dicen que no existirán VPO mienten, una vez más, no se sabe con qué intencionalidad", por que "esta medida en Palma supondrá más de 10.000 viviendas en régimen de protección", lo cual para esta consellera y para todo el equipo de gobierno "es una buena medida".