Cirer asegura "no tener constancia de quejas de ninguna mujer" respecto al IBDona

La consellera de Familias y Asuntos Sociales afirma que, en cinco meses, el IBDona ha atendido 2.134 llamadas

PALMA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha asegurado este martes, en pleno del Parlament, "no tener constancia de quejas de ninguna mujer" al IBDona, pese a que, como ha publicado algún medio y le ha recordado la diputada de Vox, Patricia De las Heras, "este fin de semana, en el que dos jóvenes han sido agredidas sexualmente, una no ha logrado ser asistida socialmente".

Catalina Cirer ha aclarado que "de ninguna manera" dice que "sea una falsedad" lo que manifiesta Patricia De las Heras, sino que lo que manifiesta es que "no ha sido posible determinar el error" al que hace referencia la diputada de Vox. "No negamos que haya habido una llamada pidiendo ayuda, lo que decimos es que no ha habido otra de ninguna mujer quejándose de falta de atención", ha añadido. "El IBDona está al lado de las víctimas y de sus familias. Es más, en estos cinco meses ha atendido 2.314 llamadas. Por ello, no tiene sentido que digan que se deja de atender a alguien", ha enfatizado.