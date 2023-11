Cirer rechaza cesar a su secretario general y le traslada su "apoyo" por el trabajo hecho: "No han pasado buenos días"

La consellera pide "perdón" por si alguien se sintió ofendido por el correo y reitera que "nunca fue objetivo de la Conselleria la intencionalidad que de forma reiterada se ha querido atribuir"



PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha rechazado cesar a su secretario general, David Lozano, por el presunto correo enviado llamando a la huelga general, y ha trasladado su "apoyo y agradecimiento" a Lozano y a la Secretaría, que "no han pasado buenos días".

"No pienso cesarle ni me siento cómplice", ha sentenciado Cirer este martes durante el pleno del Parlament, después de que la diputada socialista Mercedes Garrido le haya preguntado al respecto, "porque si no lo hace será cómplice".

Durante la formulación de la pregunta, Garrido también ha hecho referencia al caso del hasta ahora gerente del Ibetec, Juan Antonio Serra Ferrer, recientemente cesado por el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, por estar procesado por una agresión sexual.

"Hasta que no cesen a Costa, este Govern no puede hablar de compromiso con la lucha contra la violencia machista o contra las agresiones sexuales. No será ni creíble ni la lucha será real", ha opinado la socialista.

De su lado, la consellera se ha limitado a "aprovechar el tiempo" para ceñirse a la pregunta formulada por Garrido. "Me lleve donde me lleve", ha añadido.

Así, ha reiterado su "apoyo y agradecimiento" por el trabajo de la Secretaría General de Asuntos Sociales y ha pedido "perdón" si alguien que recibió el correo "se sintió molesto o le ofendió".

"Pido perdón, nunca fue objetivo de la Conselleria la intencionalidad que de forma reiterada se le ha querido atribuir", ha finalizado Cirer.